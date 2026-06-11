أكد كارين فاسيليان، القنصل العام لروسيا الاتحادية في الإسكندرية، أن مصر تمثل شريكًا عريقًا وموثوقًا لبلاده، وهي أحد الشركاء الرئيسيين في القارة الأفريقية سواء في الأطر الثنائية أو الدولية.

ووجه قنصل روسيا التحية للفريق القائم على إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكدًا أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر، وقد أصبح رمزًا بارزًا للتعاون الثنائي الوثيق، وسيسهم بشكل كبير في تنويع قطاع الطاقة بمصر، وإنشاء مرافق إنتاج حديثة وتوفير العديد من فرص العمل الماهرة.

جاء ذلك خلال الاحتفال بالعيد الوطني لروسيا الاتحادية الذي أقامته القنصلية العامة بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بالإضافة إلى أرسيني ماتيوسشينكو مدير البيت الروسي، ولفيف من القناصل وممثلي المجتمع المدني وأبناء الجالية الروسية.



وأوضح فاسيليان أن الاحتفال باليوم الوطني لروسيا الاتحادية يرمز إلى الأسس التاريخية الراسخة للدولة الروسية التي توحد شعوبًا وثقافات وأديانًا عديدة، مشددًا على أن التركيز الاستراتيجي لروسيا على الحفاظ على القيم التقليدية يظل ثابتًا لا يتغير رغم الوتيرة المتسارعة للتغيرات العالمية.



وأشار القنصل العام الروسي، إلى أن بلاده تواصل بثبات اتباع سياسة خارجية متعددة الأبعاد، مثمنًا الدعم والتفاهم البناء الذي يظهره الشركاء الذين يشاركون روسيا نفس الرؤى.



من جانبه، أعرب المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، عن اعتزازه بالمشاركة في الاحتفال، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الروسية تمتد عبر قرون من التبادل الثقافي والعلمي.

وأشار المحافظ إلى أن كل إنجاز هندسي جديد في مصر يكون نتاجًا للتعاون المشترك، لافتًا إلى أن مشروع الضبعة يكمل التقليد الذي بدأ بالسد العالي منذ أكثر من 60 عامًا.

وأكد عطية التزام المحافظة بتسهيل بيئة محفزة للاستثمارات الروسية في قطاعات الغاز الطبيعي والطاقة النووية والبنية التحتية، لتعزيز الجسور الإنسانية والاقتصادية بين سواحل المتوسط والبلطيق.



يُذكر أن روسيا تحتفل رسميًا بعيدها الوطني في 12 يونيو من كل عام، وهو اليوم الذي شهد إقرار إعلان السيادة الوطنية لروسيا عام 1990.

ويمثل هذا التاريخ منعطفًا هامًا في التاريخ المعاصر لروسيا، حيث يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين خلال هذه المناسبة أوسمة الاستحقاق وجوائز الدولة لأهم الشخصيات الاجتماعية والثقافية والسياسية، في إطار تقليد سنوي يهدف لتكريم الإسهامات البارزة في رفعة البلاد وتطورها علميًا.