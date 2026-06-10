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في الإسكندرية التي لا تهدأ شوارعها صيفًا، تواصل الدولة إعادة رسم خريطتها المرورية عبر سلسلة من مشروعات الطرق والكباري التي تستهدف مواجهة التكدسات والزحام، خاصة بمناطق شرق، التي طالما عانت لسنوات من الاختناقات اليومية.

وبالتزامن مع الاستعدادات لموسم صيف 2026 الذي يشهد زيادة كبيرة في حركة السيارات والزائرين، بدء التشغيل الرسمي لكوبري الفريق أول سليمان عزت، أحدث المحاور المرورية بشرق الإسكندرية، ليشكل حلقة وصل جديدة بين الكورنيش والطريق الدولي الساحلي.

منظومة مرورية لحل أزمة زحام شارع 45

ويشكل كوبري الفريق أول سليمان عزت محورًا حيويًا يربط بين شارع 45 والطريق الدولي الساحلي، ويمتد بطول يصل إلى نحو 2.6 كيلومتر، ضمن رؤية تستهدف تحقيق سيولة مرورية أكبر وربط المحاور الرئيسية ببعضها بصورة أكثر كفاءة.

ويتميز المشروع بتصميم هندسي متعدد المستويات يتيح توزيع الحركة المرورية بشكل انسيابي، بداية من طريق الكورنيش وحتى الطريق الدولي الساحلي، بما يقلل من التكدسات التي عانت منها مناطق سيدي بشر وشارع 45 لسنوات طويلة.

4 اتجاهات رئيسية

ويضم الكوبري أربعة اتجاهات رئيسية تشمل التحرك نحو شارع 45، والطريق الدولي الساحلي، وميدان الساعة، ومنطقة المعمورة، بإجمالي 12 حارة مرورية، بواقع 3 حارات بكل اتجاه، إلى جانب مسارات أرضية وعلوية تسهم في منع تداخل الحركة بين السيارات القادمة من الشرق والغرب.

كما خُصص مسار علوي للقادمين من شارع مصطفى كامل باتجاه شارع 45، وآخر يربط شارع 45 بالطريق الدولي الساحلي، بالإضافة إلى مسارات تخدم الحركة القادمة من المعمورة والطريق الدولي، لتحقيق أعلى معدلات الانسياب المروري.

إنشاء موقفين للسيارات أسفل الكوبري

ويتضمن المشروع إنشاء موقفين للسيارات أسفل الكوبري؛ الأول يسع 100 سيارة على مساحة 6500 متر مربع باتجاه الطريق الدولي الساحلي، والثاني بطاقة 60 سيارة على مساحة 4 آلاف متر مربع ناحية شارع 45، في خطوة تستهدف الحد من الانتظار العشوائي.

وتدرس محافظة الإسكندرية استغلال المساحات أسفل الكوبري بصورة حضارية، من خلال إقامة أنشطة رياضية وخدمية، بينها ملاعب خماسية وملاعب تنس، بما يحقق الاستفادة القصوى من تلك المناطق دون التأثير على الحركة المرورية.

تقليل الاختناقات في الإسكندرية بنسبة 25%

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن مشروع كوبري الفريق أول سليمان عزت يمثل إضافة قوية لمنظومة النقل بالمحافظة، ضمن حزمة متكاملة من المشروعات المرورية التي تستهدف خفض معدلات الاختناق بالمناطق الحيوية بنسبة تتراوح بين 15 و25%.

وأوضح أن المشروع يسهم في حل أزمة المرور المزمنة عند تقاطع شارع السادات مع مصطفى كامل، ويحقق ربطًا مباشرًا وسريعًا بين الكورنيش والطريق الدولي الساحلي، بما ينعكس على تقليل زمن الرحلات وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع ظهور أي مواقف عشوائية بمحيط المشروع، حفاظًا على المظهر الحضاري وضمان استدامة كفاءة التشغيل.

رؤية مستقبلية لاستيعاب الحركة المرورية

ومن جانبه، أوضح اللواء أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يستهدف استيعاب الزيادة المستمرة في أحجام الحركة المرورية، وتقليل زمن الانتقال بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي، فضلًا عن دعم الربط بين شرق الإسكندرية وجنوبها وغربها.

وأشار اللواء عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، إلى أن المشروع يأتي ضمن توجه الدولة لتطوير البنية التحتية وتحويل المدن الكبرى إلى مراكز لوجستية وسياحية حديثة تعتمد على شبكة طرق متطورة ومحاور مرورية سريعة.

رفع كفاء طريق مصطفى كامل

وتزامن مع افتتاح الكوبري مع أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق مصطفى كامل الرئيسي بطول نحو 5 كيلومترات، بداية من كوبري الساعة وحتى المندرة، بما يشمل تحسين الرصف والإشارات المرورية وعناصر السلامة، في إطار خطة شاملة لتطوير شرق الإسكندرية قبل موسم الصيف.