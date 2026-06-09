قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة شاب بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، مع إيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات، لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حسن نور الدين وأنس أسامة العبد، وأمانة سر محمد البغدادي.

بلاغ سيدة ضد نجلها فى الإسكندرية

ترجع وقائع القضية رقم 719 لسنة 2026 كلي المنتزه، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة ثان الرمل، بورود بلاغ من سيدة تتهم نجلها بالتعدي عليها داخل الشقة سكنهما.

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ووفقًا لأوراق القضية، اتهمت ربة منزل نجلها بالتعدي عليها بالسب والإهانة والتهديد، لرفضها إعطائه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة، مستخدمًا أساليب الترهيب والترويع للحصول على الأموال.

وعقب ضبط المتهم وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، جاءت النتيجة إيجابية، فجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

وحضرت الأمام أمام هيئة المحكمة وقررت أنها سبق لها تحرير المحضر بسبب ما تعرضت له من مضايقات من نجلها، إلا أنها عادت وتنازلت عن البلاغ، مؤكدة تصالحها معه.