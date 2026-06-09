إعلان

تعدى على والدته بسبب المخدرات.. الحبس عام وغرامة 10 آلاف جنيه لشاب بالإسكندرية

كتب : محمد عامر

10:15 م 09/06/2026

تعبيرية عن حبس متهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة شاب بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، مع إيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات، لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حسن نور الدين وأنس أسامة العبد، وأمانة سر محمد البغدادي.

بلاغ سيدة ضد نجلها فى الإسكندرية

ترجع وقائع القضية رقم 719 لسنة 2026 كلي المنتزه، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة ثان الرمل، بورود بلاغ من سيدة تتهم نجلها بالتعدي عليها داخل الشقة سكنهما.

أسباب اعتداء الابن على أمه

ووفقًا لأوراق القضية، اتهمت ربة منزل نجلها بالتعدي عليها بالسب والإهانة والتهديد، لرفضها إعطائه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة، مستخدمًا أساليب الترهيب والترويع للحصول على الأموال.

وعقب ضبط المتهم وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، جاءت النتيجة إيجابية، فجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

وحضرت الأمام أمام هيئة المحكمة وقررت أنها سبق لها تحرير المحضر بسبب ما تعرضت له من مضايقات من نجلها، إلا أنها عادت وتنازلت عن البلاغ، مؤكدة تصالحها معه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية تعاطي مخدرات محكمة الجنايات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

منتخب مصر للشباب يخسر أمام روسيا بخماسية في مباراته الودية الثانية
كأس العالم 2026

منتخب مصر للشباب يخسر أمام روسيا بخماسية في مباراته الودية الثانية

بـ 60 مليون دولار.. كمونة يثير الجدل عن الحد الأدنى لسعر بيع بيزيرا
رياضة محلية

بـ 60 مليون دولار.. كمونة يثير الجدل عن الحد الأدنى لسعر بيع بيزيرا
3 أبناء ووظيفة حكومية.. أبرز المعلومات عن الحسين عموته مدرب الأهلي المنتظر
رياضة محلية

3 أبناء ووظيفة حكومية.. أبرز المعلومات عن الحسين عموته مدرب الأهلي المنتظر
بعد التحفظ على أموالها.. من هي "كلارا غسان شلفون" زوجة صبري نخنوخ؟
حوادث وقضايا

بعد التحفظ على أموالها.. من هي "كلارا غسان شلفون" زوجة صبري نخنوخ؟
بعد وعيد ترامب.. إيران تؤكد جاهزيتها عسكريا وتكشف "الحل الأمثل"
شئون عربية و دولية

بعد وعيد ترامب.. إيران تؤكد جاهزيتها عسكريا وتكشف "الحل الأمثل"

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب يتوعد إيران بالرد على إسقاط مروحية أمريكية في مضيق هرمز