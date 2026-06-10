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تسبب سقوط أجزاء من شرفة بالطابق الثالث في تحطم وأضرار بسيارة ملاكي تصادف وقوفها أسفل عقار بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك دون إصابات.

تلقى قسم شرطة محرم بك إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 78 بشارع الإسكندراني، وانتقل ضباط القسم ومسؤولي حي وسط إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية وسقوط أجزاء من شرفة الطابق الثالث، ما تسببت في تهشيم وتحطم سيارة ملاكي تصادف تواجدها بموقع الحادث.

وكشفت المعاينة أن العقار صادر له قرار إزالة للأجزاء العلوية وترميم سور السطح والشرفات برقم 12 لسنة 2020، وجرى إحالة الواقعة للإدارة الهندسية بحي وسط لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.