كشف المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن منطقة شرق المتوسط واعدة بالاستثمارات، معتبرا أن المستثمرين فيها شركاء استراتيجيون وليسوا مجرد مستثمرين.

وأوضح كمال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن مناقصة حقل ظهر كانت في 2012 والترسية في 2013 والتوقيع في 2014 والإعلان التجاري في 2015.

وشبه رئيس لجنة الطاقة آبار البترول والغاز بأنبوبة البوتاجاز، حيث يكون ضغطها عاليا في البداية ثم ينخفض مع الوقت حتى ينتهي.

وأشار إلى أن الحقول يكون ضغطها عاليا بالإنتاج الطبيعي في البداية قبل أن يشهد فترة ثبات ثم ينخفض حتى ينتهي.

وأكد أن البرنامج المكثف لسداد مستحقات الشركاء الأجانب سيعيد الإنتاج إلى 7 مليارات قدم مكعبة خلال 12 إلى 24 شهرا، وهو ما كان قبل 2023.

وكشف أسامة كمال أن تنمية حقل ظهر تكلفت 14 مليار دولار، منها 2 مليار لحفر 20 بئرا، مؤكدا أن مصر تمتلك أكبر شبكة بحرية ومحطات إسالة الغاز في المتوسط.