قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن دول الخليج تعرضت لخسائر كبيرة جراء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما ترتب عليه من إغلاق مضيق هرمز.

تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية تضرب الاقتصاد العالمي

أوضح "كمال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، مساء الأربعاء، أن دول الخليج قد تحتاج فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات لاستعادة مستويات إنتاجها الطبيعي من النفط.

ربع إنتاج العالم من النفط في خطر بسبب اضطرابات الخليج

أشار إلى أن إنتاج المنطقة يبلغ نحو 22 إلى 25 مليون برميل يوميًا، بما يمثل قرابة ربع الإنتاج العالمي، لافتًا إلى أن خروج ما بين 5 و6 ملايين برميل من الخدمة سيؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة.

وأضاف وزير البترول الأسبق، أن حجم الاستهلاك العالمي يصل إلى نحو 100 مليون برميل يوميًا، في حين لن يتجاوز المعروض بعد الأزمة 85 مليون برميل، وهو ما يخلق فجوة واضحة بين العرض والطلب، قد تدفع الأسعار إلى الاستقرار عند 100 دولار للبرميل على الأقل لمدة عام.

وأكد أسامة كمال، أن هذه التطورات ستلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي قد تستفيد فيه بعض الدول، وعلى رأسها روسيا، من ارتفاع أسعار النفط.

