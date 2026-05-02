قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن منظمة الأوبك تلعب دورًا مهمًا في ضبط السوق العالمي للبترول عبر التحكم في الكميات المنتجة، وليس عبر الاتفاق المباشر على الأسعار.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، أن الاتفاق على سعر واحد يُعد جريمة دولية، بينما التنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة بشأن حجم الإنتاج وزيادته أو تثبيته هو الآلية الشرعية لضبط السوق.

وأشار إلى أن الإمارات دولة بارعة في التجارة وتدرس خطواتها بدقة، وقد تلجأ إلى زيادة إنتاجها بعد انتهاء الحرب لإعادة الإعمار، وهو ما قد يفرض عليها قيودًا داخل الأوبك.

وتابع أن الحديث عن بيع النفط الإماراتي بـ30 دولارًا غير منطقي، خاصة أن الأسعار العالمية تجاوزت 120 دولارًا، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج قد تؤدي إلى تهدئة السوق لكنها لن تستمر بهذا السعر المنخفض.

وشدد على أن السعر العادل لبرميل البترول هو 65 دولارًا زائد أو ناقص 5، موضحًا أن انخفاض الأسعار عن هذا المستوى يقلل الاستثمارات في البحث والاستكشاف، بينما ارتفاعها يضر بالمستهلكين ويؤدي إلى التضخم.

وأكد على أن الأوبك جهاز تنظيمي لا يفرض قيودًا على دخول أو خروج الدول، مشيرًا إلى أن السوق العالمي للبترول سيظل محكومًا بالتوازن بين الإنتاج والاستهلاك.