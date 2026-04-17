قال الإعلامي أسامة كمال إن الشعوب العربية، ومن بينها الشعب المصري، باتوا يدركون حقيقة ما وصفه بـ"الوهم" المرتبط بصورة الغرب، في ظل ما اعتبره ازدواجية في المعايير عند التعامل مع القضايا الدولية.

وأضاف "كمال"، خلال برنامجه "مساء dmc"، أن تحقيقًا نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم" كشف عن وجود شبكات لاعتداءات جنسية داخل بعض المجتمعات الدينية، بمشاركة رجال دين، مستعرضًا شهادات لضحايا تحدثن عن انتهاكات ممنهجة، في وقت تلتزم فيه بعض المؤسسات الدولية الصمت تجاه هذه الوقائع.

وأشار إلى أن تجاهل وسائل الإعلام العالمية ومنظمات حقوق الإنسان لهذه القضايا يثير تساؤلات عديدة، خاصة في ظل استمرار التحقيقات داخل إسرائيل دون اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المتورطين.

وتابع كمال أن السياسة الخارجية الأمريكية تعتمد على أسلوب "العصا والجزرة"، من خلال الجمع بين الضغط والتهديد من جهة، والدعوة إلى التفاوض من جهة أخرى، معتبرًا أن هذا النهج يهدف إلى فرض النفوذ وإرباك الخصوم.

وأوضح أن هذه السياسة ليست جديدة، بل تمثل امتدادًا لنهج أمريكي تقليدي يقوم على استعراض القوة ثم فتح مسارات للحوار بما يضمن استمرار التأثير.

وأكد الإعلامي أسامة كمال أن مشروع الممر اللوجيستي المرتبط بميناء نيوم السعودي يمثل تحولًا استراتيجيًا مهمًا، ويعزز فرص التعاون العربي، مع دعم مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي في مواجهة مسارات بديلة تخدم أطرافًا أخرى.

سمير فرج: تهديد إغلاق باب المندب قد يواجه برد أمريكي مُرعب