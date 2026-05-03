تتصاعد معدلات البحث والتساؤلات مع اقتراب موسم الحج 2026، بشأن إمكانية أداء الفريضة عن طريق تأشيرة الزيارة، خاصة في ظل رغبة الكثيرين في اغتنام الفرصة الروحانية.

وحسمت وزارة الداخلية السعودية الجدل، في هذا السياق، بشكل قاطع، موضحة الضوابط الرسمية المنظمة لموسم الحج 2026‪.

أكدت "الداخلية السعودية" في بيان لها، أن جميع أنواع تأشيرات الزيارة لا تتيح لحاملها أداء مناسك الحج، مشددة على أن الحصول على تصريح حج رسمي يُعتبر شرطًا أساسيًا لدخول المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1447هـ، وذلك في إطار تنظيم الحشود وضمان سلامة ضيوف الرحمن.

وأوضحت "الوزارة" أن أداء الفريضة يقتصر فقط على الحاصلين على تصاريح نظامية عبر القنوات المعتمدة، داعية إلى الالتزام الكامل بالتعليمات والإجراءات المنظمة لموسم الحج، لما تمثله من أهمية في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

وحذّرت من مخالفة هذه الضوابط، مؤكدة أن من يخالف التعليمات سيُعرض نفسه لعقوبات قانونية، في إطار تشديد الرقابة خلال موسم الحج.

تصاريح دخول مكة لغير السعوديين

أتاحت المديرية العامة للجوازات، في إطار تنظيم حركة الدخول إلى مكة المكرمة، خدمة إصدار تصاريح دخول لأفراد الأسرة من غير السعوديين، وذلك عبر التكامل الإلكتروني مع منصتي "أبشر" ومنصة "تصريح".

وتتم الإجراءات إلكترونيًا من خلال اختيار خدمات أفراد الأسرة، ثم التقديم على "تصريح دخول مكة المكرمة"، مع مراجعة الطلب وإشعار المستفيد بالنتيجة عبر حسابه على المنصة.

شروط تصاريح الحج للمقيمين 2026‪

وبالنسبة للمقيمين داخل المملكة، يمكن التقديم للحصول على تصاريح الحج عبر منصة "نسك" أو المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وفق مجموعة من الضوابط، أبرزها: سريان الإقامة، وألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة.

وتشمل الاشتراطات ضرورة الحصول على التطعيمات المعتمدة، مثل: لقاح الحمى الشوكية والإنفلونزا، ضمن الإجراءات الصحية المطلوبة قبل إصدار التصريح.

ضوابط دخول مكة خلال موسم الحج 2026‪

وتبدأ تطبيق ضوابط دخول مكة المكرمة اعتبارًا من 15 ذو القعدة 1447هـ، الموافق 4 مايو 2026، إذ يُمنع دخول أو البقاء في المدينة دون تصريح رسمي، سواء للمقيمين أو حاملي تأشيرات الزيارة.

ويجري تنظيم دخول العاملين إلى المشاعر المقدسة من خلال تصاريح تصدر عبر منصة "أبشر أفراد" ، في حين تصل العقوبات المفروضة على المخالفين إلى غرامات مالية قد تبلغ 100 ألف ريال، في إطار جهود المملكة لإحكام السيطرة على التنظيم وضمان انسيابية موسم الحج.

