كشف الإعلامي عمرو أديب، عن اتصال هاتفي من الإعلامي محمود سعد، بعد الهجوم عليه لاستضافته الدكتور ضياء العوضي سابقا.

وأوضح أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن محمود سعد أبلغه بأنه استجاب للمجلس الأعلى للإعلام وحذف حلقة ضياء العوضي.

وأشار الإعلامي عمرو أديب إلى أن المجلس الأعلى قرر إزالة كل فيديوهات العوضي من جميع المنصات، واصفا القرار بالعظيم والمسؤول.

وأضاف أن محمود سعد أكد له أنه ظهر في نفس حلقة العوضي عام 2023 محذرا من خطورة أن يوقف المرضى أدويتهم.

وتابع أديب أن محمود سعد حكى له عن خناقة كبيرة حدثت بينه وبين العوضي بعد انتهاء الحلقة، وخرج يبرئ ذمته.