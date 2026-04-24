أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ووزير البترول الأسبق، أن الاحتباس النفطي يحدث عندما تتعرض الآبار لقصف أو عطل كلي في صمامات الحماية.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن عملية الحفر تشبه الخرم بالشنيور، ويتم تغليف البئر بأسمنت لحماية الخزان البترولي من الانفجار.

وأضاف وزير البترول الأسبق أن البئر يركب عليه مجموعة من الصمامات المتتابعة تسمى "كريسماس تري"، مكونة من 6 أو 7 مستويات للإغلاق المتتالي للحماية.

وأشار إلى أن التوقف القسري للإنتاج يحدث كارثة بيئية كبيرة، كما حدث في العراق والكويت حيث استمرت الآبار مشتعلة لشهور.

وتابع أن إيران لا تستطيع وقف الإنتاج وتعتمد على "أسطول الظل" لنقل البترول إلى دول لا يتعرض لها أحد، وهي تراهن على عامل الوقت لأن اقتصادها يعاني.

وشدد أسامة كمال على أن نقص وقود الطائرات أصبح مشكلة كبيرة تواجه العالم كله، متوقعا أن تسفر الجولة الثانية من المفاوضات عن تقدم يسمح بفرجة جزئية.