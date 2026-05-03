أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل الاكتشاف الغازي الجديد الذي حققته شركة "إيني" الإيطالية في حقل "دنيس" غرب البحر المتوسط، مؤكدا أنه خطوة استراتيجية لأمن الطاقة.

وأوضح مدبولي من على ظهر منصة قاهر-2 في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن الاحتياطيات المقدرة في الحقل تصل إلى 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحقل سيوفر إنتاجا يوميا يتراوح بين 500 و600 ألف قدم مكعب، أي نحو 10% من احتياجات مصر اليومية من الغاز.

وشدد على أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب كان المحرك الرئيسي لضخ هذه الاستثمارات الجديدة.

وأعلن مدبولي استهداف الدولة الوصول إلى "صفر مستحقات" للشركات الأجنبية بحلول شهر يونيو المقبل.

ونقل رئيس الوزراء إشادة شركة "إيني" بالبنية التحتية المصرية القوية، مؤكدا أن المؤشرات المستقبلية مبشرة للغاية لاكتشافات جديدة.