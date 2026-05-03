رئيس بتروبل: الاحتياطيات المتوقعة لبئر دنيس-1 تصل إلى 2 تريليون قدم مكعب

كتب : حسن مرسي

11:57 م 03/05/2026

الغاز الطبيعي

كشف المهندس ثروت الجندي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروبل، عن التفاصيل الفنية لبئر "دنيس-1 غرب"، مؤكدًا أنه يمثل بداية مبشرة لقطاع الطاقة المصري مع توقعات بوصول الاحتياطيات إلى نحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأوضح الجندي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة Ten، أن البئر يقع في منطقة "التمساح" بالبحر المتوسط، على بُعد 65 كيلومترًا من الشاطئ، حيث وصل الحفر إلى عمق 4200 متر في منطقة مياه ضحلة.

وأشار إلى أن ظروف العمل في عرض البحر قاسية للغاية وتتطلب دقة متناهية، مؤكدًا أن هذه المشاق تهون من أجل مصلحة الوطن وتأمين احتياجات الشعب المصري من الطاقة.

وخلال جولة ميدانية على متن منصة "قاهر-2"، التي تتولى عمليات الحفر للوصول إلى خطوط الإنتاج، أجرى الإعلامي مقابلات مع المهندسين والعاملين بالموقع، مشيدًا بالكفاءة الاستثنائية للكوادر الوطنية.

وأكد أحد المهندسين أن قطاع الغاز في مصر أصبح بيئة جاذبة ليس فقط للاستثمارات، بل أيضًا للخبرات الأجنبية التي تسعى للعمل في المشروعات المصرية.

وشدد على أن الشباب المصري أصبح الركيزة الأساسية في تحويل هذه الاكتشافات من مجرد خطط إلى واقع ملموس على خطوط الإنتاج، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

