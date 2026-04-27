رئيس طاقة الشيوخ: الطاقة الشمسية تنافس الوقود الأحفوري بنصف التكلفة

كتب : داليا الظنيني

07:38 م 27/04/2026

الطاقة الشمسية

أشاد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، بمبادرة الحكومة للتحفيز على استخدام الطاقة الشمسية في المصانع والمنازل، واصفا إياها بخطوة ضرورية.

وأوضح كمال، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة"، أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري تصل إلى 11 سنتا للكيلووات، بينما تبلغ من الطاقة الشمسية 1.7 سنت فقط.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يصل مع التخزين إلى 6 أو 7 سنتات، أي بنصف التكلفة تقريبا.

وتابع وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يضمن لمصر مصدرا نظيفا ومستداما لا يخضع لتقلبات الأسواق العالمية.

وشدد أسامة كمال على أهمية ترجمة المبادرة إلى آليات عملية تشمل إعفاءات جمركية وضريبية على مكونات الطاقة الشمسية.

وأكد وزير البترول الأسبق أن تشجيع المصانع والمزارع والجامعات والبنوك على إنشاء محطات فوق الأسطح يخفف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

