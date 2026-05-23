واصلت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، من خلال أعضائها المتواجدين ضمن بعثة الحج السياحي بالأراضي المقدسة، تنفيذ جولات ميدانية مكثفة ومكوكية بين مخيمات منى وعرفات، لمتابعة أعمال الاستلام والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال حجاج السياحة المصريين بمختلف برامج الحج السياحي هذا العام.

متابعة ميدانية مكثفة

شارك في الجولات أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، ووليد خليل نائب رئيس اللجنة، ويسري السعودي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة، إلى جانب أعضاء الجهاز الإداري للغرفة بإشراف أسامة عمارة المدير التنفيذي.

وتأتي تلك الجولات في إطار الاستعدادات النهائية لتسليم المخيمات لشركات السياحة تمهيدًا لتصعيد الحجاج إليها خلال الأيام المقبلة لأداء مناسك الحج.

رصد الملاحظات ومعالجتها فورًا

أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية، أن الجولات تستهدف التأكد من توافر كافة التجهيزات والخدمات المتفق عليها داخل المخيمات، إلى جانب رصد أية ملاحظات وإبلاغ الشركة السعودية المسؤولة عنها للتعامل معها بشكل فوري.

وأوضح أن اللجنة رصدت بعض الملاحظات الطفيفة التي لا تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للحجاج، إلا أنه تم إخطار شركة الراجحي بها، وتمت معالجتها على الفور.

وشدد على أن اللجنة كلفت الجهاز الإداري للغرفة بالتأكد من إزالة أي ملاحظات بشكل كامل، مؤكدًا أنه لن يتم تسليم أي مخيم لشركات السياحة إلا بعد التأكد من جاهزيته التامة.

مستوى متميز من التجهيزات

أشار رئيس لجنة السياحة الدينية إلى أن المخيمات هذا العام جاءت على مستوى متميز للغاية، نتيجة الجهود الكبيرة التي بدأت منذ انتهاء موسم الحج الماضي.

وأوضح أن طول فترة الإعداد والتنسيق المبكر بين الغرفة وشركة الراجحي أتاح فرصة لتنفيذ تجهيزات غير مسبوقة، بما يضمن تقديم مستوى راقٍ من الخدمات لحجاج السياحة.

توقعات بموسم ناجح

توقع أحمد إبراهيم، أن يشهد موسم الحج السياحي الحالي نجاحًا كبيرًا، مشيدًا بجهود شركات السياحة في التجهيز لخدمة حجاجها، إلى جانب الاستجابة السريعة لشركة الراجحي لكافة الملاحظات والمطالب التي أبدتها لجنة السياحة الدينية، بما يضمن تقديم تجربة حج متميزة وآمنة لحجاج السياحة المصريين.