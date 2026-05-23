كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تركز خلال المرحلة الحالية على وضع اللمسات النهائية على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.

إنهاء الحرب أولوية

وقال بقائي، في تصريحات إعلامية، إن من بين القضايا المهمة المطروحة في المفاوضات مع واشنطن ما وصفه بـ"القرصنة الأمريكية" المرتبطة بالحصار البحري، مشددًا في الوقت نفسه على أن أولوية طهران الحالية تتمثل في إنهاء الحرب، بما في ذلك لبنان.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الذي يشغل أيضاً منصب المتحدث باسم فريق التفاوض الإيراني، أن المحادثات لا تزال مستمرة ضمن مسار معقد يحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى نتائج واضحة.

وأوضح بقائي أن العداء بين الولايات المتحدة وإيران يمتد لسنوات طويلة، مؤكداً أن هذا الواقع يجعل من الصعب توقع التوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة قصيرة.

وأشار إلى أن عملية التفاوض "ستستغرق وقتاً طويلاً"، في ظل استمرار الملفات الخلافية بين الطرفين، رغم وجود مؤشرات على تقارب نسبي في بعض المواقف السياسية والتفاوضية.

موقف إيراني من مضيق هرمز

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أكد المسؤول الإيراني أن المضيق "لا علاقة له بأمريكا"، معتبراً أن هذا الملف يخص إيران والدول المشاطئة للممر البحري الاستراتيجي.

وأشار بقائي إلى أن المواقف بين طهران وواشنطن "تتقارب"، لكنه أوضح أن قضية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوضيح والحسم ضمن إطار التفاوض الجاري بين الجانبين.