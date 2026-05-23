بدأت شركات السياحة المنظمة للحج السياحي استلام مخيمات حجاجها بمشعري منى وعرفات، استعدادًا لتصعيد الحجاج لأداء مناسك الحج لهذا العام، وسط متابعة ميدانية مكثفة من بعثة الحج السياحي المصري.

استلام مخيمات منى وعرفات

تجرى عملية التسليم وفق جدول زمني منظم جرى تقسيمه بحسب مواقع المخيمات ونوعية البرامج المختلفة، والتي تشمل الحج الاقتصادي والبري والخمس نجوم والفاخر.

وتستمر عمليات التسليم على مدار اليوم لحين الانتهاء من تسليم جميع المخيمات إلى الشركات المنظمة للحج السياحي، البالغ عددها 1747 شركة من خلال 151 تضامنًا بين الشركات.

متابعة على مدار الساعة

كلفت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، أعضاء البعثة بمتابعة عمليات الاستلام ميدانيًا على مدار الساعة، ورصد ملاحظات الشركات والتدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تطرأ.

كما شددت على ضرورة رفع تقارير دورية بشأن سير عمليات التسليم ومدى جاهزية المخيمات لاستقبال الحجاج خلال الأيام المقبلة.

وكشفت التقارير الأولية لبعثة الحج السياحي، حالة من الارتياح بين شركات السياحة بعد استلام المخيمات، حيث أشادت الشركات بمستوى التجهيزات والخدمات المقدمة داخل المخيمات.

وأكدت الشركات أن الترتيبات التي جرى تنفيذها بالتنسيق بين غرفة شركات السياحة وشركة الراجحي لخدمات الحجاج، تلبي احتياجات الحجاج وتبشر بموسم حج متميز هذا العام.

كما لاقت مواقع المخيمات المخصصة للحج السياحي وترتيباتها الداخلية إشادة واسعة من الشركات، إلى جانب مستوى التنسيق والمتابعة المستمرة من الجهاز الإداري لغرفة شركات السياحة.

ويتم التنسيق المباشر بين أعضاء بعثة الحج السياحي وقيادات شركة الراجحي لخدمات الحجاج، لتلقي أي ملاحظات من الشركات والعمل على تذليلها بشكل فوري، بما يضمن جاهزية كاملة للمخيمات قبل بدء تصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة.