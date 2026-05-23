8 صور.. إعادة فتح كوبري بنها على النيل بعد صيانته

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بدء أعمال البعثة البيطرية المصرية للإشراف على مشروع الهدي والأضاحي بالمملكة العربية السعودية لموسم حج 1447هـ / 2026م.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين مصر والسعودية لتنظيم أعمال الكشف والإشراف البيطري على الأضاحي المخصصة لشعائر الهدي خلال موسم الحج.

مصر تبدأ الإشراف البيطري على الأضاحي بالسعودية

قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن البعثة المصرية بدأت أعمالها داخل مجزر المعيصم (1) وعدد من المجازر المخصصة لمشروع الهدي والأضاحي بالسعودية، حيث تقوم الفرق البيطرية بإجراء الكشف الظاهري على الحيوانات المخصصة للذبح، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والشرعية، بما يضمن سلامة الأضاحي وجودة اللحوم المقدمة للمستفيدين.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية تنص على مشاركة نخبة متميزة من الأطباء البيطريين المصريين العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات، للمشاركة في أعمال الإشراف البيطري خلال موسم الحج.

وأضاف أن عدد الأطباء البيطريين المشاركين هذا الموسم بلغ 212 طبيبًا بيطريًا، تم اختيارهم بعناية وفقًا للكفاءة والخبرة، مع مراعاة عدم التأثير على انتظام العمل داخل الهيئة ومديريات الطب البيطري خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الأقنص أهمية الدور الوطني والمهني الذي تقوم به البعثة المصرية، مشيرًا إلى أن مشاركة الأطباء البيطريين المصريين في هذا المشروع تعكس الثقة الكبيرة في الكوادر البيطرية المصرية، وتسهم في تعزيز الصورة المشرفة للطبيب البيطري المصري في المحافل الدولية.

وأشار إلى أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئاسة البعثة للاطمئنان على انتظام سير العمل وظروف الإقامة والمعيشة، مؤكدًا حرص الهيئة العامة للخدمات البيطرية على تذليل أي عقبات قد تواجه الفرق البيطرية طوال فترة عملها بالمملكة العربية السعودية.