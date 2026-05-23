أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري، بيانًا إعلاميًا، بشأن إعادة فتح حركة المرور باتجاه القاهرة/الإسكندرية بكوبري بنها على النيل بطريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي.

وأوضح البيان، أنه في إطار المتابعة المستمرة لحالة الكباري على مستوى الجمهورية، وخطة الفحص والصيانة الدورية لكباري الجمهورية، تم رصد هبوط في البلاطة العلوية بأحد قطاعات كوبري بنها على النيل يوم 25 أبريل 2026.

وعلى الفور، تم الدفع بلجنة متخصصة من مهندسي الهيئة العامة للطرق والكباري، بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص، حيث جرى أخذ العينات وإجراء الاختبارات اللازمة لتحديد أسباب الهبوط، وتبين وجود انهيار جزئي بالبلاطة المذكورة، وتم على الفور تحديد أسلوب ومنهجية العلاج للقطاع بالكامل.

كما تم بالتزامن التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ التحويلات المرورية اللازمة، إلى جانب وضع العلامات الإرشادية ومحددات السلامة والأمان، بما يضمن سلامة المواطنين وانسيابية حركة المرور.

وأكدت الهيئة أنه تم الدفع بكافة الإمكانيات والعناصر الفنية اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة من خلال الشركات الوطنية، والانتهاء منها وفق أعلى معايير الجودة خلال مدة 28 يومًا، ليتم إعادة فتح حركة المرور باتجاه القاهرة/الإسكندرية بالكوبري اليوم السبت الموافق 23 مايو 2026.