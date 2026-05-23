ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟

كتب : ميريت نادي

05:29 م 23/05/2026 تعديل في 05:29 م

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية السبت 23-5-2026، مقارنة بمستواه مع منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 إلى 4533 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 5828 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 6800 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 إلى 7771 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 54400 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77710 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 241678 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 388550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4509 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

