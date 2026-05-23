قال الإعلامي شريف مدكور، إن البعض يطالب بحماية كلاب الشوارع والتعامل معها برفق، وهو أمر مهم، لكن في المقابل يجب أيضًا احترام مشاعر الأشخاص الذين يشعرون بالخوف الشديد من الكلاب أو يتعرضون لحالات رعب بسبب انتشارها في الشوارع.

وأضاف "مدكور"، في منشور على فيسبوك: "زي ما بنخاف وبنحب كلاب الشوارع لازم كمان نحترم إن في ناس بتترعب وبتخاف من الكلاب"، متابعًا: "نحتاج إلى حل في هذا الموضوع لأنه خرج عن السيطرة".

وتأتي تصريحات شريف مدكور في ظل تزايد الجدل خلال الفترة الأخيرة حول ملف كلاب الشوارع، بين مطالبات بحماية الحيوانات ومنع إيذائها، ودعوات لتنظيم انتشارها حفاظًا على سلامة المواطنين.