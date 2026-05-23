ترامب ينشر صورة لخريطة إيران بالعلم الأمريكي

كتب : وكالات

05:01 م 23/05/2026

دونالد ترامب

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة تتضمن خريطة للشرق الأوسط تُظهر إيران بألوان العلم الأمريكي.
وأظهرت الصورة التي نشرها ترامب عبر منصة تروث سوشيال عبارة "الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؟"، كما تضمنت خريطة للمنطقة ظهرت فيها دول من بينها تركيا وسوريا والعراق والسعودية، فيما برزت إيران داخل التصميم بألوان العلم الأمريكي.

وفي تطور آخر، قال مسؤول إيراني، إن بلاده توصلت إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني، مشيراً إلى انتظار الرد الأمريكي بشأنها.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تتضمن بنوداً تتعلق بإنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح هرمز، إضافة إلى مغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب.

وأوضح المسؤول الإيراني أن القضايا النووية لم تُدرج ضمن المذكرة، موضحاً أن هذا الملف يحتاج إلى فترة زمنية كافية بسبب تعقيداته وطبيعة المفاوضات المرتبطة به.
وأشار إلى إمكانية فتح باب المفاوضات النووية بعد مرور 30 يوماً من الاتفاق.
كما أكد أن دولة قطر أدت دوراً أساسياً في صياغة مذكرة التفاهم، لافتاً إلى وجود تواصل بين الوسطاء وواشنطن خلال مراحل التفاوض.
وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده لا يمكنها تقديم تنازلات تتجاوز البنود الواردة في مذكرة التفاهم.

