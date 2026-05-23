يكتمل اليوم السبت وصول حجاج بيت الله الحرام من المصريين إلى الأراضي المقدسة، وفق الجدول الزمني المحدد لموسم الحج السياحي، وذلك مع تسيير آخر الرحلات الجوية المخصصة لنقل الحجاج استعدادًا لبدء التصعيد إلى مشعر عرفات خلال الأيام المقبلة.

وتواصل شركات الطيران المنظمة لرحلات الحج تكثيف رحلاتها لنقل الحجاج المصريين، إذ يتم نقل نحو 35 ألف حاج من حجاج السياحة عبر الرحلات الجوية المجدولة، فيما يستكمل سفر باقي الحجاج عبر رحلات خاصة قبل بدء التصعيد إلى صعيد عرفات يوم الاثنين المقبل.

استعدادات مكثفة لتصعيد الحجاج إلى عرفات

أعلنت شركات السياحة المنظمة للحج، والبالغ عددها 1747 شركة، حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لتصعيد الحجاج إلى مشعري منى وعرفات، إذ تبدأ عملية التصعيد ظهر الاثنين المقبل تمهيدًا لأداء الركن الأعظم من الحج بالوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري.

وتشهد الفترة الحالية استعدادات واسعة من جانب الشركات المنظمة، لتأمين انتقال الحجاج بصورة منتظمة وآمنة، مع توفير مختلف الخدمات اللوجستية داخل المشاعر المقدسة.

نجاح تنظيم رحلات الحج السياحي رغم ضغوط موسم السفر

أكدت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي، مساعدة وزير السياحة لشؤون الشركات ورئيسة مكتب شؤون الحج السياحي، أن انتظام وصول الحجاج وفق الجدول المعتمد يعكس كفاءة المنظومة التنظيمية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار لموسم الحج الحالي.

وأوضحت "سامي" في بيان رسمي، أن المتابعة لا تقتصر فقط على مرحلة السفر والوصول، بل تمتد لمرافقة الحجاج خلال أداء المناسك وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات والرعاية لضيوف الرحمن.

استمرار رحلات الحج السريع حتى 8 ذي الحجة

قال أحمد الديري عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن اليوم يمثل آخر موعد لسفر أغلب حجاج السياحة عبر الرحلات الجوية المجدولة، بينما تستمر رحلات "الحج السريع" عبر الطيران الخاص حتى يوم 8 ذي الحجة الجاري.

وأضاف "الديري" في تصريحات صحفية، أن شركات السياحة انتهت من معاينة المخيمات المخصصة لإقامة الحجاج في مشعري منى وعرفات، للتأكد من توافر جميع المواصفات والخدمات قبل تسلمها رسميًا من الجانب السعودي.

استنفار كامل داخل المطارات والمنافذ البرية

أعلنت البعثة الرسمية للحج السياحي حالة الاستنفار العام في اللجان الفرعية المتواجدة بالمطارات والمنافذ البرية، بما يشمل ميناء نويبع والعقبة الأردني ومنفذ حالة عمار الحدودي، لضمان انتظام حركة السفر والوصول.

وكلفت سامية سامي ، بضرورة استمرار عمل جميع اللجان على مدار الساعة حتى وصول آخر الرحلات، بالتنسيق الكامل بين وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة.

تنسيق مصري سعودي لتسليم "نسك" وحل مشكلات الحقائب

تابعت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة جهود نقل الحجاج والتأكد من انتظام الرحلات البرية والجوية، مع التدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تواجه الشركات أو الحجاج خلال السفر والوصول.

وتم وضع آليات تنسيق مع الشركة السعودية المسؤولة عن خدمات الحجاج للتعامل السريع مع أي تأخير في وصول الحقائب، إلى جانب تسليم بطاقات "نسك" للحجاج فور وصولهم إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بسهولة ويسر.

اقرأ أيضًا:

مؤشرات "السياحة" المتوقعة خلال مايو.. هل يستمر القطاع في النزيف بسبب حرب إيران؟

بعد فوزها بجائزة مدينة العام.. "السياحيين": برامج سياحية جديدة بأسوان لدعم التتويج الدولي

من الفنادق لليخوت.. الفئات المستفيدة من خدمات نقابة السياحيين ويحق لها عضوية