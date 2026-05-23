إعلان

اليوم.. اكتمال وصول الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة

كتب : أحمد العش

07:30 ص 23/05/2026

جبل عرفات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يكتمل اليوم السبت وصول حجاج بيت الله الحرام من المصريين إلى الأراضي المقدسة، وفق الجدول الزمني المحدد لموسم الحج السياحي، وذلك مع تسيير آخر الرحلات الجوية المخصصة لنقل الحجاج استعدادًا لبدء التصعيد إلى مشعر عرفات خلال الأيام المقبلة.

وتواصل شركات الطيران المنظمة لرحلات الحج تكثيف رحلاتها لنقل الحجاج المصريين، إذ يتم نقل نحو 35 ألف حاج من حجاج السياحة عبر الرحلات الجوية المجدولة، فيما يستكمل سفر باقي الحجاج عبر رحلات خاصة قبل بدء التصعيد إلى صعيد عرفات يوم الاثنين المقبل.

استعدادات مكثفة لتصعيد الحجاج إلى عرفات

أعلنت شركات السياحة المنظمة للحج، والبالغ عددها 1747 شركة، حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لتصعيد الحجاج إلى مشعري منى وعرفات، إذ تبدأ عملية التصعيد ظهر الاثنين المقبل تمهيدًا لأداء الركن الأعظم من الحج بالوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري.

وتشهد الفترة الحالية استعدادات واسعة من جانب الشركات المنظمة، لتأمين انتقال الحجاج بصورة منتظمة وآمنة، مع توفير مختلف الخدمات اللوجستية داخل المشاعر المقدسة.

نجاح تنظيم رحلات الحج السياحي رغم ضغوط موسم السفر

أكدت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي، مساعدة وزير السياحة لشؤون الشركات ورئيسة مكتب شؤون الحج السياحي، أن انتظام وصول الحجاج وفق الجدول المعتمد يعكس كفاءة المنظومة التنظيمية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار لموسم الحج الحالي.

وأوضحت "سامي" في بيان رسمي، أن المتابعة لا تقتصر فقط على مرحلة السفر والوصول، بل تمتد لمرافقة الحجاج خلال أداء المناسك وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات والرعاية لضيوف الرحمن.

استمرار رحلات الحج السريع حتى 8 ذي الحجة

قال أحمد الديري عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن اليوم يمثل آخر موعد لسفر أغلب حجاج السياحة عبر الرحلات الجوية المجدولة، بينما تستمر رحلات "الحج السريع" عبر الطيران الخاص حتى يوم 8 ذي الحجة الجاري.

وأضاف "الديري" في تصريحات صحفية، أن شركات السياحة انتهت من معاينة المخيمات المخصصة لإقامة الحجاج في مشعري منى وعرفات، للتأكد من توافر جميع المواصفات والخدمات قبل تسلمها رسميًا من الجانب السعودي.

استنفار كامل داخل المطارات والمنافذ البرية

أعلنت البعثة الرسمية للحج السياحي حالة الاستنفار العام في اللجان الفرعية المتواجدة بالمطارات والمنافذ البرية، بما يشمل ميناء نويبع والعقبة الأردني ومنفذ حالة عمار الحدودي، لضمان انتظام حركة السفر والوصول.

وكلفت سامية سامي ، بضرورة استمرار عمل جميع اللجان على مدار الساعة حتى وصول آخر الرحلات، بالتنسيق الكامل بين وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة.

تنسيق مصري سعودي لتسليم "نسك" وحل مشكلات الحقائب

تابعت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة جهود نقل الحجاج والتأكد من انتظام الرحلات البرية والجوية، مع التدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تواجه الشركات أو الحجاج خلال السفر والوصول.

وتم وضع آليات تنسيق مع الشركة السعودية المسؤولة عن خدمات الحجاج للتعامل السريع مع أي تأخير في وصول الحقائب، إلى جانب تسليم بطاقات "نسك" للحجاج فور وصولهم إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بسهولة ويسر.

اقرأ أيضًا:

مؤشرات "السياحة" المتوقعة خلال مايو.. هل يستمر القطاع في النزيف بسبب حرب إيران؟

بعد فوزها بجائزة مدينة العام.. "السياحيين": برامج سياحية جديدة بأسوان لدعم التتويج الدولي

من الفنادق لليخوت.. الفئات المستفيدة من خدمات نقابة السياحيين ويحق لها عضوية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحج السياحي جبل عرفات وزارة السياحة منصة نسك شركات السياحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طقس عيد الأضحى.. الأرصاد تطمئن المواطنين: أجواء ربيعية واستقرار الأحول
أخبار مصر

طقس عيد الأضحى.. الأرصاد تطمئن المواطنين: أجواء ربيعية واستقرار الأحول
إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكورنيش الإسكندرية (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكورنيش الإسكندرية (فيديو وصور)
توفيق عكاشة: الاقتصاد هو مفتاح السياسة العالمية.. و3 شركات كبرى تتحكم في
أخبار مصر

توفيق عكاشة: الاقتصاد هو مفتاح السياسة العالمية.. و3 شركات كبرى تتحكم في
تخلت عن منصبها من أجل زوجها.. من هي رئيسة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد؟
شئون عربية و دولية

تخلت عن منصبها من أجل زوجها.. من هي رئيسة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد؟
بعد بيان الداخلية.. تعرف على العقوبة المتوقعة لـ سيدة "إطعام الكلاب"
حوادث وقضايا

بعد بيان الداخلية.. تعرف على العقوبة المتوقعة لـ سيدة "إطعام الكلاب"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟