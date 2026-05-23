تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "الفرنساوي" أمس الجمعة، على منصة "يانجو بلاي" والذي خاض بطولته الفنان عمرو يوسف.

مسلسل الفرنساوي عرضت أحداثه الدرامية في 10 حلقات وشهد تتر العمل توجيه التحية للكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، والاستعانة بواحدة من أشهر الجمل التي جاءت على لسان شخصية من شخصيات واحد من أبرز أفلامه "طيور الظلام" وحملت "القانون زي ما بيخدم الحق بيخدم الباطل.. الأستاذ وحيد حامد – إلى روحه النبيلة".

تعليقات الجمهور على نهاية مسلسل الفرنساوي

جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "لو اتعمل جزء تاني والفرنساوى اشتغل في الخير والديب يرجع ويحميه من كل الأعداء دول تبقى تمام بس المسلسل حلو مفيش كلام" ، "هو المسلسل حلو.. بس النهاية أبواب مفتوحة.. كمية أعداء .. غير واضح مستقبل خالد المحامي إيه، فعلا محتاج جزء تاني" ، "المسلسل تحفة ومتعوب عليه وفعلا اتمتعنا ونهايات مش متوقعة وعمرو يوسف أثبت بجد أنه فنان تقيل أوي بعيدا عن آخر فيلم اتعمل وتصريحاته الغريبة بس استعاد هيبته الفنية"، "مسلسل قوي جدا رائع، بلا نهاية للأسف".

ومن بين التعليقات الأخرى أيضا " لازم يبقى فيه أجزاء تانية من المسلسل الرائع ده انا مصدقت أتفرج على حاجة عظمة كدة" ، "مسلسل عالمي" ، "مسلسل تحفة بجد أحلى شابوه لعمرو يوسف" ، "مش فاهم هى إيه النهاية؟! حكاية ثابت ابنه مات بس أبوه هتعمل معاه إيه، والمحامي اللي بقي مكان ثابت في الغسيل فين نهايته، والدكتور اللي باعك نهايته ايه، ونهاية اللي اترمى في الصحراء إيه، والبوليس في المشهد الأخير كان رايح لمين،اللي فهمته أنه هيبقى ديب تاني مكان أبوه، ومش فاهم المذيعة كانت بتدفع دية مين؟، بس في نهايات كتيرة مفتوحة مش مفهومة يا جدعان انتوا بتصعبوها ليه؟!".

تعليق عمرو يوسف قبل عرض آخر حلقتين بمسلسل الفرنساوي

قبل عرض الحلقة الأخيرة.. كان بطل المسلسل الفنان عمرو يوسف، نشر أمس مقطع فيديو من العمل، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق عليه: "آخر حلقتين من الفرنساوي على يانجو، تفتكروا الحكاية هتخلص على إيه؟، مسلسل الفرنساوي من أعمال يانجو الأصلية".

فريق عمل مسلسل الفرنساوي

مسلسل "الفرنساوي" تأليف وإخراج آدم عبدالغفار وبطولة عمرو يوسف، جمال سليمان، سوسن بدر، سامي الشيخ، إنجي كيوان وجنا الأشقر، وضيوف الشرف بيومي فؤاد وعائشة بن أحمد، ودارت أحداثه في 10 حلقات في إطار من الإثارة والغموض.

