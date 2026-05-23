الحبس 6 أشهر لفتاتين بتهمة نشر أخبار كاذبة عن قضية أحمد الدجوي

كتب : أحمد عادل

05:32 م 23/05/2026

قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة فتاتين بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بإنشاء وإدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم "شهيد الغدر.. أحمد الدجوي"، ونشر أخبار وبيانات غير صحيحة بشأن تحقيقات النيابة العامة.

التحقيقات: اتهام فتاتين بنشر أخبار كاذبة عن قضية أحمد الدجوي

وأسندت النيابة للمتهمين "إنجي م" و"دينا م"، في القضية رقم 7716 لسنة 2025 جنح قسم قصر النيل، والمقيدة برقم 12 لسنة 2026 جنح اقتصادية قصر النيل، نشر أخبار كاذبة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمتين تعمدتا نشر معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة من شأنها التأثير على سير التحقيقات الجارية، إلى جانب الترويج لروايات غير صحيحة، فضلًا عن توجيه عبارات سب وقذف بحق أحد أفراد عائلة الدجوي، من خلال اختلاق وقائع ونشرها على أنها حقائق.

