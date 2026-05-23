انتخابات حزب العدل.. عبدالمنعم إمام رئيسًا للحزب لولاية ثانية بالتزكية

كتب : محمد عبدالناصر

04:22 م 23/05/2026
تصوير- هاني رجب:

بدأت قبل قليل عملية التصويت في انتخابات حزب العدل لاختيار أعضاء الهيئة العليا للحزب، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لأعمال الجمعية العمومية.

وفاز النائب عبدالمنعم إمام، برئاسة حزب العدل لولاية ثانية بالتزكية، وذلك وفقًا للائحة الداخلية للحزب، حيث إنه المرشح الوحيد على هذا المنصب.

وتنص اللائحة على أنه في حال عدم تقدم أكثر من مرشح لأي منصب يتم شغله بالانتخاب وفقًا للنظام الأساسي للحزب، يعتبر المرشح الوحيد فائزًا بالتزكية دون الحاجة إلى إجراء عملية اقتراع.

وأكدت اللائحة كذلك أنه لا يجوز لأي قيادة حزبية تنظيمية شغل موقعها لأكثر من دورتين متتاليتين، في إطار حرص الحزب على تعزيز التداول التنظيمي للمناصب القيادية وضمان استمرارية العمل المؤسسي داخل الحزب.

وتجرى عملية التصويت لانتخابات 40 عضوًا بالهيئة العليا فقط من أصل 56 مرشحًا، دون بطاقات اقتراع على منصب رئيس الحزب.

