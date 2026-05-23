قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصه على تطوير منطقة نزلة السمان، باعتبارها واحدة من أهم المناطق المحيطة بالأهرامات.

وأضاف "مدبولي"، خلال جولة ميدانية، اليوم، أن هذا المكان يُعد من المواقع الفريدة على مستوى العالم ويستحق أن يظهر بصورة حضارية تليق بمكانة مصر السياحية والأثرية.

وأشار إلى أنه كان حريصًا على زيارة نزلة السمان ومتابعة الأوضاع بها على أرض الواقع، موضحًا أن الدولة تستهدف تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة المنطقة وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية بها.

تطوير نزلة السمان لزيادة أعداد السائحين

أضاف رئيس الوزراء، أنه تم عقد جلسة مع أعضاء مجلس النواب وممثلي المنطقة، حيث جرى الاتفاق على إعداد مخطط تفصيلي متكامل لتطوير نزلة السمان، بما يحقق الاستفادة القصوى من المقومات السياحية الموجودة بها.

وأشار إلى أن الهدف من أعمال التطوير هو تحويل المنطقة إلى مقصد سياحي عالمي قادر على جذب أعداد أكبر من السائحين، موضحًا أن الدولة تستهدف زيادة أعداد الزائرين إلى نحو خمسة أضعاف مقارنة بالمعدلات الحالية.

وأوضح مدبولي أن عددًا من المباني الموجودة بالمنطقة أُقيمت بشكل عشوائي وغير مرخص، لافتًا إلى وجود تنسيق كامل بين الوزارات المعنية ومحافظة الجيزة للإسراع في تنفيذ أعمال التطوير وتحسين المشهد الحضاري للمنطقة خلال الفترة المقبلة.