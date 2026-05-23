قررت الدائرة الأولى جنايات الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم “أحمد عبد الواحد”، المعروف إعلاميًا بـ”شيطان القبابات”، في واقعة اتهامه بقتل عامل بيكيا خنقًا ودفن جثمانه داخل غرفته والعيش مع الجثة نحو شهرين، إلى جلسة 22 يونيو المقبل.

وترأس الجلسة المستشار رأفت القاضي، وعضوية المستشارين تماد الشيمي وأيمن شعيب وإيهاب الطنطاوي، وسكرتارية عمر عاشور وعبدالعزيز محمد.

قصة صادمة في أطفيح.. متهم خنق ضحيته ودفن جثمانه داخل غرفة منزله

أسندت النيابة العامة في القضية رقم 1490 لسنة 2026 جنايات أطفيح، والمقيدة برقم 670 لسنة 2026، إلى المتهم تهمة قتل المجني عليه “يوسف م” عامل بيكيا عمدًا مع سبق الإصرار، بهدف سرقته، وذلك بسبب سوء أحواله المادية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليه إلى منزله بزعم بيع خردة، وبعد أن لاحظ ضعفه، عقد العزم على قتله لسرقة متعلقاته.

وأضافت أوراق القضية أن المتهم خنق المجني عليه باستخدام سلك كهرباء داخل غرفته حتى فارق الحياة، ثم حفر حفرة داخل المكان نفسه ودفن الجثمان بها، وظل مدفونًا نحو 60 يومًا قبل اكتشاف الواقعة.

كما وجهت له النيابة تهمة سرقة أموال المجني عليه والدراجة النارية التي كان يعمل عليها.

اتهامات بقتل بشع ودفن جثة داخل منزل

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، في واقعة اتهامه بقتل عامل بيكيا ودفن جثمانه داخل غرفته من أجل سرقة التروسيكل وبيعه لشراء مواد مخدرة.

واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة المجني عليه، والتي أكدت تغيبه المفاجئ قبل اكتشاف الواقعة بعد تحريات المباحث.

كما استجوبت النيابة المتهم، الذي أقر باستدراج المجني عليه وقتله وسرقة التروسيكل وبيعه لشراء مواد مخدرة، ثم تقطيع أجزاء منه لإخفاء معالم الجريمة.

