إعلان

شنق "حُمص" وعاش مع جثته 60 يومًا تحت السرير.. جريمة هزت الجيزة (قرار الجنايات)

كتب : رمضان يونس

03:00 م 23/05/2026 تعديل في 03:02 م

المتهم داخل قفص الاتهام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الدائرة الأولى جنايات الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم “أحمد عبد الواحد”، المعروف إعلاميًا بـ”شيطان القبابات”، في واقعة اتهامه بقتل عامل بيكيا خنقًا ودفن جثمانه داخل غرفته والعيش مع الجثة نحو شهرين، إلى جلسة 22 يونيو المقبل.

وترأس الجلسة المستشار رأفت القاضي، وعضوية المستشارين تماد الشيمي وأيمن شعيب وإيهاب الطنطاوي، وسكرتارية عمر عاشور وعبدالعزيز محمد.

قصة صادمة في أطفيح.. متهم خنق ضحيته ودفن جثمانه داخل غرفة منزله

أسندت النيابة العامة في القضية رقم 1490 لسنة 2026 جنايات أطفيح، والمقيدة برقم 670 لسنة 2026، إلى المتهم تهمة قتل المجني عليه “يوسف م” عامل بيكيا عمدًا مع سبق الإصرار، بهدف سرقته، وذلك بسبب سوء أحواله المادية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليه إلى منزله بزعم بيع خردة، وبعد أن لاحظ ضعفه، عقد العزم على قتله لسرقة متعلقاته.

وأضافت أوراق القضية أن المتهم خنق المجني عليه باستخدام سلك كهرباء داخل غرفته حتى فارق الحياة، ثم حفر حفرة داخل المكان نفسه ودفن الجثمان بها، وظل مدفونًا نحو 60 يومًا قبل اكتشاف الواقعة.

كما وجهت له النيابة تهمة سرقة أموال المجني عليه والدراجة النارية التي كان يعمل عليها.

اتهامات بقتل بشع ودفن جثة داخل منزل

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، في واقعة اتهامه بقتل عامل بيكيا ودفن جثمانه داخل غرفته من أجل سرقة التروسيكل وبيعه لشراء مواد مخدرة.

واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة المجني عليه، والتي أكدت تغيبه المفاجئ قبل اكتشاف الواقعة بعد تحريات المباحث.

كما استجوبت النيابة المتهم، الذي أقر باستدراج المجني عليه وقتله وسرقة التروسيكل وبيعه لشراء مواد مخدرة، ثم تقطيع أجزاء منه لإخفاء معالم الجريمة.

اقرأ أيضا:-

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط

علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيزة أطفيح جريمة قتل محكمة الجنايات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"النهار" تحذف حلقة "كلاب الشوارع" لبرنامج صبايا الخير
أخبار مصر

"النهار" تحذف حلقة "كلاب الشوارع" لبرنامج صبايا الخير
رسالة من ربيع ياسين للخطيب: زعلان منك.. ولازم الناس اللي جنبك تكون بتحب
رياضة محلية

رسالة من ربيع ياسين للخطيب: زعلان منك.. ولازم الناس اللي جنبك تكون بتحب
صور.. مصر تبدأ الإشراف البيطري على الأضاحي بالسعودية
أخبار مصر

صور.. مصر تبدأ الإشراف البيطري على الأضاحي بالسعودية
كيف علق الجمهور على الحلقة الأخيرة من مسلسل "الفرنساوي" لـ عمرو يوسف؟
مسرح و تليفزيون

كيف علق الجمهور على الحلقة الأخيرة من مسلسل "الفرنساوي" لـ عمرو يوسف؟

شفرات على حجر جَبَلي.. "مصراوي" يعيش يوماً مع أقدم عائلة لـ"سَن السواطير"
أخبار المحافظات

شفرات على حجر جَبَلي.. "مصراوي" يعيش يوماً مع أقدم عائلة لـ"سَن السواطير"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان