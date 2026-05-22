كشفت بعثة الحج السياحي، عن أحدث بيانات وصول حجاج شركات السياحة إلى الأراضي المقدسة، ضمن استعدادات موسم الحج الحالي، مؤكدة انتظام رحلات البري والطيران واستمرار متابعة أوضاع الحجاج على مدار الساعة.

"أكثر من 17 ألف حاج"

أوضحت البعثة، وفق البيانات الصادرة عن لجنة الإشراف على مناطق العزيزية المختلفة، أن إجمالي عدد الحجاج الواصلين حتى تاريخه بلغ 17392 حاجًا، من بينهم 12183 حاجًا وصلوا عبر رحلات الطيران، و5029 حاجًا من خلال رحلات الحج البري.

وأضافت أن إجمالي أعداد السكن التي تم تسكين الحجاج بها بلغ 47 مقر إقامة، فيما وصل عدد الشركات المنظمة التي تم الانتهاء من تسكين حجاجها إلى 111 شركة سياحة.

"21 ألف حاج بالموسم الحالي"

أشارت إلى أن إجمالي عدد حجاج السياحة بالموسم الحالي يبلغ 21793 حاجًا، منهم 16354 حاج طيران و5439 حاجًا ضمن برامج الحج البري، موزعين على 49 مقر سكن تابعًا لـ120 شركة سياحة.

"توزيع فنادق العزيزية"

كشفت البعثة عن توزيع الفنادق الخاضعة لإشراف لجنة العزيزية، حيث تضم منطقة العزيزية 25 فندقًا، بينما تضم منطقة النعيم فندقين، ومنطقة النزهة والزاهر 20 فندقًا، إضافة إلى فندق واحد بمنطقة الروضة النششة وآخر بمنطقة المعابدة ريع زاخر.

وأكدت بعثة الحج السياحي، استمرار انتشار اللجان الميدانية بمقار إقامة الحجاج، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة والتدخل الفوري لحل أي ملاحظات أو معوقات قد تواجه الحجاج خلال فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة.