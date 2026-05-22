إعلان

"السياحة": تسليم بطاقات نسك ووصول حقائب جميع الحجاج الواصلين للسعودية

كتب : محمد أبو بكر

05:42 م 22/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تسليم بطاقات نسك ووصول حقائب جميع الحجاج
  • عرض 5 صورة
    تسليم بطاقات نسك ووصول حقائب جميع الحجاج
  • عرض 5 صورة
    تسليم بطاقات نسك ووصول حقائب جميع الحجاج
  • عرض 5 صورة
    تسليم بطاقات نسك ووصول حقائب جميع الحجاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة السياحة والآثار استمرار عمل غرفة العمليات المركزية واللجان الميدانية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، لمتابعة وصول حقائب حجاج السياحة المصريين وتسليم بطاقات “نسك”، في إطار تطبيق منظومة “حج بلا حقيبة” خلال موسم الحج الحالي.

"متابعة على مدار الساعة"

أكدت الوزارة أن اللجان المختصة تعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية، لمتابعة وصول الحقائب إلى مقار إقامة الحجاج والتأكد من انتظام عملية تسليمها بصورة آمنة ومنظمة.

وأوضحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، أن تشكيل تلك اللجان يأتي لمتابعة تنفيذ منظومة “حج بلا حقيبة” التي تطبقها المملكة العربية السعودية هذا العام على الحجاج القادمين من الخارج.

وأضافت أن المنظومة تستهدف تسهيل رحلة الحجاج من خلال نقل الحقائب بشكل مركزي إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مع متابعة دقيقة لضمان وصول جميع الحقائب إلى أصحابها.

"بطاقات نسك"

أشارت إلى أن اللجان تتولى أيضًا متابعة تسليم بطاقات “نسك” لجميع حجاج السياحة، باعتبارها الهوية الرسمية المعتمدة للحجاج داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأكدت سامية سامي أنه تم توجيه اللجان المتواجدة بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، بمتابعة وصول الحقائب منذ لحظة وصول الرحلات وحتى تسليمها للحجاج داخل الفنادق.

كشفت وزارة السياحة والآثار أن جهود اللجان أسفرت حتى الآن عن وصول كافة الحقائب وتسليم بطاقات “نسك” لجميع حجاج السياحة الذين وصلوا إلى الأراضي السعودية.

وأكدت الوزارة استمرار عمل اللجان الميدانية وغرفة العمليات لحين وصول جميع حجاج السياحة والتأكد من استلامهم لحقائبهم وبطاقات “نسك”، مع سرعة التدخل لحل أي معوقات قد تواجه الحجاج خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحج السياحي بطاقة نسك حج بلا حقيبة وزارة السياحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كريم محمود عبدالعزيز وأصالة يتصدران التريند.. ما القصة؟
زووم

كريم محمود عبدالعزيز وأصالة يتصدران التريند.. ما القصة؟

بعد ظهورها بالشعر الأشقر في مهرجان كان.. أجرأ إطلالات جورجينا المثيرة للجدل
الموضة

بعد ظهورها بالشعر الأشقر في مهرجان كان.. أجرأ إطلالات جورجينا المثيرة للجدل
اغتصاب وإرهاب ونصب.. اتهامات تطارد سعد لمجرد وفضل وهالة صدقي بالمحاكم
زووم

اغتصاب وإرهاب ونصب.. اتهامات تطارد سعد لمجرد وفضل وهالة صدقي بالمحاكم
سلوت يرد على هجوم صلاح: "نتشارك نفس الاهتمامات"
رياضة عربية وعالمية

سلوت يرد على هجوم صلاح: "نتشارك نفس الاهتمامات"
"تمنت الموت هناك فاستجاب الله".. شقيق معلمة كفر الشيخ يكشف دعوتها قبل وفاتها
أخبار المحافظات

"تمنت الموت هناك فاستجاب الله".. شقيق معلمة كفر الشيخ يكشف دعوتها قبل وفاتها

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟