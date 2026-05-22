الزراعة: إزالة 40 حالة تعد واسترداد أكثر من 42 ألف متر ببرج العرب

المجمع المقدس يناقش الأحوال الشخصية.. ويقر قرارات كنسية جديدة في اجتماعه

أعلنت وزارة السياحة والآثار استمرار عمل غرفة العمليات المركزية واللجان الميدانية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، لمتابعة وصول حقائب حجاج السياحة المصريين وتسليم بطاقات “نسك”، في إطار تطبيق منظومة “حج بلا حقيبة” خلال موسم الحج الحالي.

"متابعة على مدار الساعة"

أكدت الوزارة أن اللجان المختصة تعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية، لمتابعة وصول الحقائب إلى مقار إقامة الحجاج والتأكد من انتظام عملية تسليمها بصورة آمنة ومنظمة.

وأوضحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، أن تشكيل تلك اللجان يأتي لمتابعة تنفيذ منظومة “حج بلا حقيبة” التي تطبقها المملكة العربية السعودية هذا العام على الحجاج القادمين من الخارج.

وأضافت أن المنظومة تستهدف تسهيل رحلة الحجاج من خلال نقل الحقائب بشكل مركزي إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مع متابعة دقيقة لضمان وصول جميع الحقائب إلى أصحابها.

"بطاقات نسك"

أشارت إلى أن اللجان تتولى أيضًا متابعة تسليم بطاقات “نسك” لجميع حجاج السياحة، باعتبارها الهوية الرسمية المعتمدة للحجاج داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأكدت سامية سامي أنه تم توجيه اللجان المتواجدة بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، بمتابعة وصول الحقائب منذ لحظة وصول الرحلات وحتى تسليمها للحجاج داخل الفنادق.

كشفت وزارة السياحة والآثار أن جهود اللجان أسفرت حتى الآن عن وصول كافة الحقائب وتسليم بطاقات “نسك” لجميع حجاج السياحة الذين وصلوا إلى الأراضي السعودية.

وأكدت الوزارة استمرار عمل اللجان الميدانية وغرفة العمليات لحين وصول جميع حجاج السياحة والتأكد من استلامهم لحقائبهم وبطاقات “نسك”، مع سرعة التدخل لحل أي معوقات قد تواجه الحجاج خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية.