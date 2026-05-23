وزير البترول يتفقد انطلاق أعمال الحفر بحقل نرجس للغاز في البحر المتوسط

تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بدء أعمال حفر بئر جديدة بحقل "نرجس" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، في إطار جهود تنمية الحقل المكتشف ووضعه على خريطة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

ويتم تنفيذ أعمال الحفر من خلال تحالف يضم شركة "شيفرون" العالمية باعتبارها المشغل الرئيسي للحقل، بالشراكة مع شركة "إيني" الإيطالية، إلى جانب شركتي "مبادلة" الإماراتية و"ثروة للبترول" المصرية.

بدء أعمال الحفر من سفينة "ستينا فورث"

وتابع الوزير انطلاق عمليات الحفر من على متن سفينة الحفر "ستينا فورث"، التي وصلت إلى مصر مؤخرًا لبدء أعمالها داخل الحقل، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع البترول ومسؤولي شركتي "شيفرون" و"إيني".

تسريع تنمية اكتشافات الغاز

وأكد وزير البترول أن بدء حفر البئر الجديدة يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتحفيز الشركات العالمية على الإسراع في تنمية اكتشافات الغاز غير المستغلة، وعلى رأسها حقل "نرجس"، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من خطة الوزارة لدعم أمن الطاقة وتعظيم الاستفادة من موارد الغاز في البحر المتوسط.

إشادة بتعاون الشركاء في المشروع

وأشاد بدوي بالتعاون القائم بين شركاء الحقل، خاصة شركتي "شيفرون" و"إيني"، مثمنًا التزامهما بتنفيذ خطط التنمية والعمل المشترك مع قطاع البترول المصري.

وأوضح أن التنسيق بين وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركات التحالف ساهم في تجاوز التحديات وبدء أعمال الحفر وفق الجداول الزمنية المستهدفة، تمهيدًا للإسراع بعمليات الإنتاج من الحقل.