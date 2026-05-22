وزير السياحة يتابع لحظة بلحظة استعدادات تصعيد الحجاج إلى عرفات

كتب : محمد أبو بكر

10:38 م 22/05/2026 تعديل في 23/05/2026

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

يواصل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اتصالاته المستمرة مع بعثة الحج السياحي المصري، لمتابعة أحوال حجاج السياحة والاطمئنان على جاهزية تصعيدهم إلى مشعر عرفات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموسم الحج الحالي.

"متابعة لحظية"

أكد الوزير حرص الوزارة على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للحجاج بصورة مستمرة، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والرعاية لهم، مشددًا على أن راحة وسلامة حجاج السياحة تأتي على رأس أولويات الوزارة.

وأشار إلى ضرورة بذل أقصى الجهود لضمان تصعيد آمن ومنظم للحجاج، مع استمرار التنسيق الكامل مع البعثة الرسمية للحج المصري والجهات السعودية المختصة، بما يضمن انسيابية حركة الحجاج وعدم حدوث أي معوقات خلال التنقل إلى المشاعر المقدسة.

"24 لجنة ميدانية"

من جانبها، أوضحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، أن بعثة الحج السياحي تضم 24 لجنة ميدانية تعمل على مدار الساعة لخدمة حجاج السياحة ومتابعة أوضاعهم بمختلف أماكن الإقامة والمشاعر المقدسة.

وأضافت أن اللجان تواصل التواجد المكثف داخل مقار إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب متابعة أوضاعهم خلال فترة أداء المناسك بمشعري منى وعرفات.

"اكتمال وصول الحجاج"

أكدت سامية سامي أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد اكتمال وصول جميع حجاج السياحة إلى الأراضي المقدسة، مشيرة إلى وصول آخر أفواج الحج السياحي البري، فيما من المقرر وصول آخر رحلات الطيران الخاصة بالحج السياحي يوم 23 مايو الجاري.

وأضافت أن كافة الأمور تسير بصورة منتظمة وفي إطار من التنظيم الكامل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، مع استمرار رفع التقارير اللحظية للوزير بشأن أوضاع الحجاج وسير أعمال البعثة.

"جاهزية المخيمات"

كما اطمأن وزير السياحة والآثار على الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتصعيد الحجاج إلى مشعري منى وعرفات، والتأكد من معاينة وتجهيز المخيمات قبل استلامها من شركات السياحة، فضلًا عن توافر جميع الخدمات والتجهيزات اللازمة بها.

وثمّن الوزير الجهود التي تبذلها بعثة الحج السياحي، موجهًا باستمرار التعامل الفوري مع أي شكاوى أو طوارئ قد تواجه الحجاج، لضمان تقديم تجربة حج متميزة وآمنة حتى عودتهم إلى أرض الوطن.

