طقس عيد الأضحى.. الأرصاد تطمئن المواطنين: أجواء ربيعية واستقرار الأحول الجوية

كتب : أحمد العش

10:46 م 22/05/2026
    زحام على شواطئ الإسكندرية
    زحام على شواطئ الإسكندرية
    زحام على شواطئ الإسكندرية
    زحام على شواطئ الإسكندرية
    زحام على شواطئ الإسكندرية
    زحام على شواطئ الإسكندرية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال وقفة عيد الأضحى وأول وثاني أيام العيد حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، مع أجواء ربيعية مائلة للحرارة خلال ساعات النهار.

طقس مستقر وارتفاع محدود في درجات الحرارة

أوضحت "غانم" في تصريحات لمصراوي، أن فترات النهار ستشهد زيادة في سطوع أشعة الشمس، إلا أن درجات الحرارة لن تشهد ارتفاعات ملحوظة على أغلب أنحاء الجمهورية، إذ تسجل القاهرة الكبرى ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية، وهي درجات تدور حول المعدلات الطبيعية أو أقل قليلًا في هذا التوقيت من العام.

وأضافت أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة على المناطق الداخلية، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، في حين ترتفع درجات الحرارة نسبيًا لتصل إلى طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

أجواء معتدلة ليلًا وتحسن في الإحساس بالحرارة

أشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس ليلًا سيكون معتدلًا بشكل كبير، مع نشاط نسبي للرياح الخفيفة التي تساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بدرجات الحرارة، مؤكدة استمرار حالة الاستقرار في معظم أنحاء البلاد.
ولفتت منار غانم، إلى أن هذا الاستقرار يجعل الأجواء مناسبة للأنشطة الخارجية خلال فترات المساء، خاصة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية، مع الإحساس بطقس صيفي معتدل.

نصائح وتحذيرات خلال فترة عيد الأضحى 2026

نصحت "غانم" المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال وقت الظهيرة، نظرًا لارتفاع شدة الإشعاع الشمسي في المحافظات الداخلية.
وشددت على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة في المناطق الساحلية، تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في حالة البحر أو الطقس خلال أيام العيد، مع ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند التواجد بالقرب من الشواطئ.
واختتمت الدكتورة منار غانم، تصريحاتها بالتأكيد على أن الأجواء بشكل عام مستقرة ومعتدلة، مشيرة إلى أن الطقس يجمع بين سمات الصيف مع اعتدال واضح في درجات الحرارة ليلًا، ما يتيح فرصة للاستمتاع بإجازة العيد.

