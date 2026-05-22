إعلان

توفيق عكاشة يروي كواليس تأسيس قناة الفراعين عام 2009

كتب : حسن مرسي

11:15 م 22/05/2026

توفيق عكاشة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي توفيق عكاشة إنه قرر عام 2009 الانتقال من كونه إعلاميًا إلى مالك وسيلة إعلامية، عبر تأسيس قناة "الفراعين"، معتبرًا أن التجربة شكلت نقطة تحول في مسيرته الإعلامية.

وأوضح عكاشة، خلال حواره مع الإعلامي جمال الملا في بودكاست "قصص"، أنه عمل في التلفزيون المصري منذ عام 1991 بالقناة الخامسة، قبل أن يُنقل بقرار جمهوري إلى القناة الأولى، واستمر حتى عام 2009.

وأشار إلى أن خلافه مع وزير الإعلام آنذاك أنس الفقي، الذي أوقف برنامجه "أحزاب وبرلمان" بلا أسباب، دفعه للتفكير في إنشاء قناة خاصة بعيدًا عن سيطرة التلفزيون الرسمي.

وبيّن أنه أسس شركة "فيرجينيا للإنتاج الإعلامي" بمشاركة والدته وشقيقته وخالته، لتكون متخصصة في إصدار القنوات الفضائية، وكانت قناة "الفراعين" أول مشروع إعلامي للشركة.

وأكد أن إطلاق القناة جاء في وقت كانت مصر تضم عشرات القنوات، بينها "المحور" و"دريم" و"الحياة"، لتصبح "الفراعين" رابع قناة خاصة تنشأ في البلاد.

وأوضح أن سر نجاح القناة ارتبط بقراءته لعلوم الإعلام المترجمة وتطبيقها، مشيرًا إلى أن الإعلام عالميًا يخاطب الطبقة الاقتصادية (A) ذات القوة الشرائية الأكبر، بينما الطبقات الأخرى لا تستهدفها الإعلانات بنفس القوة.

وشدد عكاشة على أن تجربة "الفراعين" كانت استثمارًا شخصيًا ناجحًا، وأنها شكلت إضافة بارزة لسوق الإعلام المصري المزدحم آنذاك، مؤكدًا أن تكاليف إنشاء القنوات تضاعفت بشكل كبير بعد عهد مبارك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قناة الفراعين توفيق عكاشة أنس الفقي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
بالصور.. إقبال كبير على محطات المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل
أخبار مصر

بالصور.. إقبال كبير على محطات المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل
"بعد حديث فليك وانضمامه للمنتخب".. ماذا قدم حمزة عبد الكريم مع شباب برشلونة؟
رياضة عربية وعالمية

"بعد حديث فليك وانضمامه للمنتخب".. ماذا قدم حمزة عبد الكريم مع شباب برشلونة؟
بعد بيان الداخلية.. تعرف على العقوبة المتوقعة لـ سيدة "إطعام الكلاب"
حوادث وقضايا

بعد بيان الداخلية.. تعرف على العقوبة المتوقعة لـ سيدة "إطعام الكلاب"
"رفضه كلوب".. كيف كان محمد صلاح رمزًا لثورة التعاقدات في ليفربول؟
رياضة عربية وعالمية

"رفضه كلوب".. كيف كان محمد صلاح رمزًا لثورة التعاقدات في ليفربول؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟