قال الإعلامي توفيق عكاشة إنه قرر عام 2009 الانتقال من كونه إعلاميًا إلى مالك وسيلة إعلامية، عبر تأسيس قناة "الفراعين"، معتبرًا أن التجربة شكلت نقطة تحول في مسيرته الإعلامية.

وأوضح عكاشة، خلال حواره مع الإعلامي جمال الملا في بودكاست "قصص"، أنه عمل في التلفزيون المصري منذ عام 1991 بالقناة الخامسة، قبل أن يُنقل بقرار جمهوري إلى القناة الأولى، واستمر حتى عام 2009.

وأشار إلى أن خلافه مع وزير الإعلام آنذاك أنس الفقي، الذي أوقف برنامجه "أحزاب وبرلمان" بلا أسباب، دفعه للتفكير في إنشاء قناة خاصة بعيدًا عن سيطرة التلفزيون الرسمي.

وبيّن أنه أسس شركة "فيرجينيا للإنتاج الإعلامي" بمشاركة والدته وشقيقته وخالته، لتكون متخصصة في إصدار القنوات الفضائية، وكانت قناة "الفراعين" أول مشروع إعلامي للشركة.

وأكد أن إطلاق القناة جاء في وقت كانت مصر تضم عشرات القنوات، بينها "المحور" و"دريم" و"الحياة"، لتصبح "الفراعين" رابع قناة خاصة تنشأ في البلاد.

وأوضح أن سر نجاح القناة ارتبط بقراءته لعلوم الإعلام المترجمة وتطبيقها، مشيرًا إلى أن الإعلام عالميًا يخاطب الطبقة الاقتصادية (A) ذات القوة الشرائية الأكبر، بينما الطبقات الأخرى لا تستهدفها الإعلانات بنفس القوة.

وشدد عكاشة على أن تجربة "الفراعين" كانت استثمارًا شخصيًا ناجحًا، وأنها شكلت إضافة بارزة لسوق الإعلام المصري المزدحم آنذاك، مؤكدًا أن تكاليف إنشاء القنوات تضاعفت بشكل كبير بعد عهد مبارك.