أعلنت وزارة النقل أن محطة هليوبوليس شهدت اليوم الجمعة، أجواءً فنية مميزة مليئة بالموسيقى والطاقة الإيجابية، ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي تُقام بالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة النقل، وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

تفاصيل الفعاليات الفنية بمترو الأنفاق اليوم

أشارت "الوزارة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الركاب ارستمتعوا بعروض موسيقية قدمها كورال "Golden Years"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، في أجواء اتسمت بالبهجة والحيوية داخل المحطة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار توجه وزارة النقل لتعزيز البعد الثقافي داخل محطات النقل العام، وتحويل تجربة التنقل اليومي إلى مساحة تجمع بين الخدمة والنشاط الفني، بما يضيف طابعًا مختلفًا على استخدام المرافق العامة.

وشهدت الفعالية لحظات من التفاعل الإيجابي بين الركاب والعروض المقدمة، إذ امتزجت الموسيقى بالابتسامات والتصفيق الحار من قبل الركاب، ما أضفى أجواءً إنسانية مميزة على محطة المترو.

