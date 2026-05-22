بالصور.. إقبال كبير على محطات المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل

كتب : أحمد العش

11:09 م 22/05/2026
    محطات مونوريل شرق النيل (4)
    محطات مونوريل شرق النيل (2)
    محطات مونوريل شرق النيل (5)
    محطات مونوريل شرق النيل (6)
    محطات مونوريل شرق النيل (7)
    محطات مونوريل شرق النيل (3)
    محطات مونوريل شرق النيل (10)
    محطات مونوريل شرق النيل (9)
    محطات مونوريل شرق النيل (11)
    محطات مونوريل شرق النيل (12)
    محطات مونوريل شرق النيل (8)

شهدت محطات المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل، الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين اليوم الجمعة، في أولى أيام التشغيل، إذ توافد المواطنون لاستخدام قطارات المونوريل للتنقل بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

ويضم مسار المرحلة الأولى 16 محطة، في إطار خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة التي يتم تنفيذها وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تقديم خدمات نقل متطورة وآمنة للمواطنين.

المونوريل يجذب المواطنين بوسيلة نقل حضارية حديثة

حرص المواطنون على استخدام المونوريل باعتباره وسيلة نقل حضارية جديدة تتمتع بمستوى متطور من الخدمات، إلى جانب دوره في تسهيل حركة التنقل بين المناطق المختلفة وتقليل الوقت المستغرق في الرحلات اليومية.
وأتاح المشروع للمواطنين فرصة زيارة العاصمة الإدارية الجديدة والتعرف على معالمها الحديثة والاستمتاع بالمظهر الحضاري الذي تتمتع به، خاصة مع سهولة الوصول إليها عبر شبكة النقل الحديثة.

ربط التجمعات السكنية بمناطق الأعمال والخدمات

يستهدف مشروع مونوريل شرق النيل تعزيز الربط بين المناطق الحيوية والتجمعات السكنية الجديدة ومناطق الأعمال والخدمات، بما يحقق التكامل مع مختلف وسائل النقل الأخرى داخل القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل زمن الرحلات اليومية والحد من الازدحام المروري، في إطار توجه الدولة نحو دعم منظومة النقل الجماعي المستدام وتقديم حلول حديثة للتنقل داخل المدن الجديدة.

مونوريل شرق النيل وسائل النقل الحديثة النقل الجماعي القاهرة الجديدة

