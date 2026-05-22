ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، كمية كبيرة من الدواجن المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة غير مرخصة لحفظ المواد الغذائية بنطاق حي شرق.

تفاصيل الضبطية داخل الثلاجة

نفذت إدارة تموين شرق الإسكندرية حملة مكبرة بالتنسيق مع حي شرق، أسفرت عن ضبط ثلاجة تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتم التحفظ على نحو 2 طن و88 كجم من الدواجن المجمدة، تبين أنها مجهولة البيانات، وتنبعث منها رائحة كريهة وتظهر عليها علامات التلف والتحلل، بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تنسيق رقابي مشدد

جاءت الحملة بناءً على تعليمات مشددة من المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار الجهات المختصة للتحقيق.

وتواصل مديرية التموين حملاتها الرقابية المكثفة على ثلاجات حفظ اللحوم والدواجن بمختلف أحياء المحافظة، لضمان سلامة المعروضات ومطابقتها للاشتراطات الصحية.