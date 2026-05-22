كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 23 مايو 2026 حتى الأربعاء 27 مايو 2026، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يستمر طقس ربيعي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة ليلًا.

وتتكون شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا يوم السبت 23 مايو على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح خلال الفترة من السبت 23 مايو حتى الأربعاء 27 مايو على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.