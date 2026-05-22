إعلان

طقس عيد الأضحى 2026.. أجواء حارة نهارًا وشبورة حتى الأربعاء

كتب : محمد نصار

06:30 ص 22/05/2026

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 23 مايو 2026 حتى الأربعاء 27 مايو 2026، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

حالة الطقس حتى الأربعاء أول أيام عيد الأضحى

يستمر طقس ربيعي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة ليلًا.

وتتكون شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا يوم السبت 23 مايو على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح خلال الفترة من السبت 23 مايو حتى الأربعاء 27 مايو على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس طقس عيد الأضحى 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا حدث بين محمد رمضان وغادة عبدالرازق في حفل موسيقي بالسفارة الإيطالية؟-
موسيقى

ماذا حدث بين محمد رمضان وغادة عبدالرازق في حفل موسيقي بالسفارة الإيطالية؟-
كارولين عزمي بلوك جذاب.. كيف نسقته؟
الموضة

كارولين عزمي بلوك جذاب.. كيف نسقته؟
104 مصابين في تسرب غاز كلور بمحطة مياه في الإسماعيلية
أخبار المحافظات

104 مصابين في تسرب غاز كلور بمحطة مياه في الإسماعيلية
تخفيضات تصل لـ50٪.. أسعار رحلات اليوم الواحد في عيد الأضحى 2026
أخبار مصر

تخفيضات تصل لـ50٪.. أسعار رحلات اليوم الواحد في عيد الأضحى 2026
فيديو.. تصريحات مثيرة من إبراهيم عيسى بشأن جماهير الأهلي والسوشيال ميديا
أخبار مصر

فيديو.. تصريحات مثيرة من إبراهيم عيسى بشأن جماهير الأهلي والسوشيال ميديا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

104 مصابين في تسرب غاز كلور بمحطة مياه في الإسماعيلية
تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر