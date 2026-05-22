عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع تيري ديل، الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وزيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

"استضافة مؤتمر 2027"

شهد اللقاء مناقشة الملف الذي تقدمت به مصر لاستضافة المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي لعام 2027، والمقرر عقده خارج الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار جهود الدولة للترويج للمقصد السياحي المصري عالميًا.

وأكد وزير السياحة والآثار حرص الوزارة على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، لما تمثله من فرصة مهمة للترويج للمقصد المصري وتعزيز حضوره على خريطة السياحة العالمية.

"برامج سياحية جديدة"

كما تناول الاجتماع إعداد برامج سياحية متكاملة لأعضاء الاتحاد، تتيح لهم التعرف على المقاصد السياحية المصرية المتنوعة، خاصة الوجهات غير التقليدية التي تعكس ثراء وتنوع المنتج السياحي المصري.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أنماط وتجارب سياحية جديدة تستهدف جذب شرائح مختلفة من السائحين، وخاصة من السوق الأمريكي.

"تعزيز الترويج"

بحث الجانبان سبل تطوير آليات الترويج السياحي لمصر داخل السوق الأمريكي، إلى جانب إيجاد وسائل فعالة وسريعة للتواصل مع منظمي الرحلات وتبادل المعلومات والرؤى التي تدعم التعاون المستقبلي بين الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الزيارة الحالية التي يقوم بها وزير السياحة والآثار إلى مدينة نيويورك، لبحث آليات تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، واستعراض مستجدات الوضع السياحي، والتأكيد على ما يتمتع به المقصد المصري من أمن واستقرار.

حضر الاجتماع السفير تامر المليجي القنصل العام لمصر بنيويورك، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعدد من مسؤولي وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.