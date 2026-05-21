تقلبات جوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

كتب : محمد نصار

07:06 م 21/05/2026

طقس حار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 23 مايو 2026 وحتى الأربعاء 27 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الربيعية على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلًا في ساعات الصباح الباكر، ليميل إلى الحرارة ويصبح حارًا خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليصبح الطقس معتدلًا إلى مائل للبرودة.

وأضافت أن الشبورة المائية ستتكون خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة في بعض الأوقات.

كما أشارت التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة أحيانًا، وذلك يوم السبت 23 مايو، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون هذه الأمطار على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة إلى نشاط ملحوظ للرياح خلال الفترة من السبت 23 مايو وحتى الأربعاء 27 مايو، على أغلب أنحاء البلاد، وعلى فترات متقطعة.

