إعلان

اختتام فعاليات سمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية - (صور)

كتب : محمد لطفي

10:35 م 22/05/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ختام فعاليات سمبوزيوم العاصمة للنحت (3)
  • عرض 11 صورة
    ختام فعاليات سمبوزيوم العاصمة للنحت (4)
  • عرض 11 صورة
    ختام فعاليات سمبوزيوم العاصمة للنحت (2)
  • عرض 11 صورة
    ختام فعاليات سمبوزيوم العاصمة للنحت (7)
  • عرض 11 صورة
    ختام فعاليات سمبوزيوم العاصمة للنحت (8)
  • عرض 11 صورة
    ختام فعاليات سمبوزيوم العاصمة للنحت (9)
  • عرض 11 صورة
    ختام فعاليات سمبوزيوم العاصمة للنحت (10)
  • عرض 11 صورة
    ختام فعاليات سمبوزيوم العاصمة للنحت (11)
  • عرض 11 صورة
    ختام فعاليات سمبوزيوم العاصمة للنحت (5)
  • عرض 11 صورة
    ختام فعاليات سمبوزيوم العاصمة للنحت (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتمت فعاليات سمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية، التي أقيمت على مدار 25 يوماً بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.

وقال المهندس خالد عباس رئيس العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن إقامة هذا الحدث الفنى الكبير جاء في إطار اهتمام الشركة بدعم الإبداع وتعزيز حضور الفنون في المشهد العمراني، بما يعكس مكانة العاصمة الجديدة كمركز متكامل للفنون والثقافة، كما أن هذا الحدث يمثل انطلاقة باكورة سلسلة من الفعاليات الفنية التي تعتزم الشركة تنظيمها بشكل دوري، حيث من المقرر إقامة السمبوزيوم سنوياً بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الفنية الأخرى.

وقال الفنان إيهاب اللبان، المدير الفنى لسمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية، أنه على مدار 25 يوماً قدم الفنانون أعمال إبداعية وفنية متميزة ترسم ملامح صورة مصر الفنية أمام العالم، مضيفاً أن الدورة الأولى مخصصة للفنانين المصريين.

ومن المقرر ابتداء من الدورة المقبلة أن تكون المشاركة دولية.

وأوضح أن سمبوزيوم العاصمة يهدف إلى إحياء التراث المصري العريق من خلال صياغات فنية حديثة، تسهم في تحويل العاصمة الجديدة إلى متحف مفتوح، إذ من المقرر أن يتم توزيع المنحوتات الناتجة عن السمبوزيوم في شوارع المدينة، بما يعزز حضور الفن في الحياة اليومية للمواطنين.

شارك في هذه الدورة من السمبوزيوم 15 نحاتاً من أبرز الفنانين المصريين من مختلف الأجيال، حيث يجتمعون لتقديم أعمال فنية معاصرة تعكس مهاراتهم الإبداعية ورؤاهم المتنوعة، وهم أحمد عبد الفتاح، وأحمد موسى وحسن كامل وشريف عبد البديع وشيماء درويش وعبد العزيز صعب وعصام درويش وعلا موسى وكمال الفقي ومحمد عبد الله وميسون الزربة وناثان دوس وناجي فريد وهاني فيصل وهشام عبد الله.

يذكر أن تنظيم هذا الحدث انطلاقًا من أهمية الفنون بوصفها أحد الركائز الأساسية في بناء الوعي الجمالي للمجتمع وترسيخ القيم الإنسانية، حيث يُعد فن النحت من أبرز مجالات التعبير الإبداعي القادرة على توثيق الذاكرة البصرية وإثراء الفضاء العام بأعمال تحمل أبعادًا جمالية وثقافية، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد الحضري وإضفاء طابع فني مميز على الميادين والمساحات المختلفة داخل العاصمة الجديدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سمبوزيوم العاصمة للنحت الفنون التشكيلية العاصمة الإدارية الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"رفضه كلوب".. كيف كان محمد صلاح رمزًا لثورة التعاقدات في ليفربول؟
رياضة عربية وعالمية

"رفضه كلوب".. كيف كان محمد صلاح رمزًا لثورة التعاقدات في ليفربول؟
اعترضوا على السرعة.. تفاصيل فيديو ادعاء اختطاف ركاب في ميكروباص بالقليوبية
حوادث وقضايا

اعترضوا على السرعة.. تفاصيل فيديو ادعاء اختطاف ركاب في ميكروباص بالقليوبية
يسرا ونيللي وبيومي فؤاد والكدواني.. 20 صورة للنجوم في العرض الخاص لـ "7
سينما

يسرا ونيللي وبيومي فؤاد والكدواني.. 20 صورة للنجوم في العرض الخاص لـ "7
إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكورنيش الإسكندرية (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكورنيش الإسكندرية (فيديو وصور)
تخلت عن منصبها من أجل زوجها.. من هي رئيسة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد؟
شئون عربية و دولية

تخلت عن منصبها من أجل زوجها.. من هي رئيسة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟