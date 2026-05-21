كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية خلال الفترة المقبلة وحتى عيد الأضحى، مع أجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى جانب كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، ما يسهم في تراجع درجات الحرارة.

وأوضحت، في مداخلة للتليفزيون المصري، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تسجل اليوم نحو 29 درجة مئوية، وهي أقل من المعدلات الطبيعية بنحو 3 إلى 4 درجات، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في جنوب الصعيد مقارنة بالفترات السابقة.

طقس عيد الأضحى 2026

أشارت إلى أن الأجواء الحالية أقرب إلى الأجواء الخريفية المعتدلة، مع نشاط للرياح تتراوح سرعته بين 30 و45 كيلومترًا في الساعة، قد يؤدي إلى إثارة الأتربة الخفيفة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد.

وأكدت أن الطقس خلال أيام عيد الأضحى سيكون مستقرًا ومناسبًا للخروج والتنزه، حيث تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 29 و31 درجة مئوية.

وشددت عضو المركز الإعلامي بالهيئة على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، مع متابعة النشرات الجوية تحسبًا لأي اضطرابات محتملة في الملاحة البحرية.