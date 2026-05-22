مصدر في بيراميدز يكشف لمصراوي موقف إيفرتون دا سيلفا الموسم المقبل

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي منذ قليل، طرح الفيلم الوثائقي الخاص بالنجم المصري محمد صلاح، عبر الحساب الرسمي للنادي على "اليوتيوب".

وحمل الفيديو بعض المشاهد المميز الخاصة بالنجم المصري، حيث ظهر خلال الفيلم الوثائقي مجموعة من نجوم فريق ليفربول الحاليين والسابقين، الذين لعبوا بجوار النجم المصري وهم يتحدثون عن تأثير صلاح في الملعب.

وظهر في الفيلم الوثائقي الذي طرحه ليفربول، تكريما للمسيرة الكبيرة التي قضاها النجم المصري مع الفريق، المدير الفني السابق للريدز يورجن كلوب، الذي تدرب صلاح تحت قيادته لمدة تقترب من 7 سنوات.

وجاء هذا الفيلم تكريما للمسيرة المميزة والكبيرة، التي قضاها صاحب الـ33 عاما مع الريدز، قبل رحيله عن الفريق بشكل رسمي في نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

ويلاقي فريق ليفربول نظيره برينتفورد يوم الأحد المقبل 24 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

المباراة الأخيرة لمحمد صلاح مع ليفربول

ويذكر أن مباراة الأحد المقبل، ستكون الأخيرة التي يخوضها النجم المصري بقميص الريدز، بعدما أعلن في وقت سابق رحيله عن الفريق.

وعلى الرغم من إعلان النجم المصري رحيله عن الريدز منذ فترة، إلا أنه لم يكشف عن وجهته المقبلة حتى الآن.

