مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

شتوتجارت

جميع المباريات

إعلان

"وداع أسطوري".. ليفربول يطرح فيلم وثائقي للنجم المصري محمد صلاح (فيديو)

كتب : يوسف محمد

11:53 م 22/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    من فيلم ليفربول لوداع محمد صلاح (4)
  • عرض 7 صورة
    من فيلم ليفربول لوداع محمد صلاح (5)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي منذ قليل، طرح الفيلم الوثائقي الخاص بالنجم المصري محمد صلاح، عبر الحساب الرسمي للنادي على "اليوتيوب".

وحمل الفيديو بعض المشاهد المميز الخاصة بالنجم المصري، حيث ظهر خلال الفيلم الوثائقي مجموعة من نجوم فريق ليفربول الحاليين والسابقين، الذين لعبوا بجوار النجم المصري وهم يتحدثون عن تأثير صلاح في الملعب.

وظهر في الفيلم الوثائقي الذي طرحه ليفربول، تكريما للمسيرة الكبيرة التي قضاها النجم المصري مع الفريق، المدير الفني السابق للريدز يورجن كلوب، الذي تدرب صلاح تحت قيادته لمدة تقترب من 7 سنوات.

وجاء هذا الفيلم تكريما للمسيرة المميزة والكبيرة، التي قضاها صاحب الـ33 عاما مع الريدز، قبل رحيله عن الفريق بشكل رسمي في نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

ويلاقي فريق ليفربول نظيره برينتفورد يوم الأحد المقبل 24 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

المباراة الأخيرة لمحمد صلاح مع ليفربول

ويذكر أن مباراة الأحد المقبل، ستكون الأخيرة التي يخوضها النجم المصري بقميص الريدز، بعدما أعلن في وقت سابق رحيله عن الفريق.

وعلى الرغم من إعلان النجم المصري رحيله عن الريدز منذ فترة، إلا أنه لم يكشف عن وجهته المقبلة حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

"مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته السابقة أمام برينتفورد؟

"حقبة تاريخية".. ماذا قدم بيب جوارديولا مع مان سيتي خلال 10 سنوات؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح نادي ليفربول الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور- عمرو دياب مع تركي آل الشيخ في العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"
زووم

بالصور- عمرو دياب مع تركي آل الشيخ في العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"
إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكورنيش الإسكندرية (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكورنيش الإسكندرية (فيديو وصور)
توفيق عكاشة: الاقتصاد هو مفتاح السياسة العالمية.. و3 شركات كبرى تتحكم في
أخبار مصر

توفيق عكاشة: الاقتصاد هو مفتاح السياسة العالمية.. و3 شركات كبرى تتحكم في
تخلت عن منصبها من أجل زوجها.. من هي رئيسة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد؟
شئون عربية و دولية

تخلت عن منصبها من أجل زوجها.. من هي رئيسة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد؟
بالصور.. إقبال كبير على محطات المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل
أخبار مصر

بالصور.. إقبال كبير على محطات المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟