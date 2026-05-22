قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن التوسع في مصانع التصنيع الزراعي بجوار الأراضي يحقق قيمة مضافة أكبر من الزراعة فقط.

وأوضح نور الدين خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على "صدى البلد"، أن مصر تهدر نحو 30% من إنتاج الطماطم، وهي الأقفاص التي تُرمى يومياً.

وأشار إلى أن 22 دولة عربية و54 دولة أفريقية تستورد صلصة الطماطم من اليونان وإسبانيا، بينما مصر تنتج طماطم فريش فقط.

ولفت إلى أن "نحن نصدر طماطم فريش للخليج ومجففة لإيطاليا، لكننا نصنع 3% فقط من الفائض ونرمي 30%، فيه كارثة في الهدر".

وأكد أن مصر تُصنف من خامس إلى سابع أكبر منتج للطماطم في العالم، ولديها القدرة على تصنيع الفائض بدلاً من استيراد الصلصة.

وشدد أستاذ الموارد المائية على أهمية التوسع في إنشاء مصانع للعصائر والمركزات لاستغلال الفاقد من الفاكهة والخضروات.



