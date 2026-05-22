بات النجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم محط اهتمام العديد من الصحف الأوروبية، في ظل تألقه مع فريق شباب برشلونة خلال الفترة الماضية.

ولفت عبد الكريم الأنظار بشكل كبير مع شباب البلوجرانا في الفترة الماضية، وكان آخرها التسجيل أمس في مرمى لاس بالماس ليقود فريقه لنهائي كأس الأبطال للشباب.

تفاصيل عقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة

وانضم حمزة عبد الكريم إلى فريق برشلونة الإسباني، في يناير الماضي قادما من النادي الأهلي، بعقد إعارة لمدة ستة أشهر مع وجود بند أحقية الشراء.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإٍبانية صباح اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة الإٍباني، قرر تفعيل بند الشراء في عقد عبد الكريم خلال الفترة المقبلة، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع الأحمر.

أرقام حمزة عبد الكريم مع شباب برشلونة

وشارك عبد الكريم رفقة شباب برشلونة الإسباني حتى الآن، في 7 مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف، مما جعله مصدر اهتمام عالمي وبالأخص من قبل الصحافة الإسبانية.

حمزة عبد الكريم إلى كأس العالم

وفي ظل المستويات الكبيرة لصالح الـ18 عاما مع فريق الشباب بنادي برشلونة، قرر حسام حسن المدير الفني للفراعنة، الاستعانة بخدمات اللاعب للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة السابعة، ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

حمزة عبد الكريم يقترب من الفريق الأول لبرشلونة

وتألق عبد الكريم لفت أنظار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هانزي فليك،الذي أكد في تصريحات صحفية اليوم، أن النجم المصري الشاب، قد يكون متواجدا مع البارسا في معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وقال فليك في تصريحات صحفية اليوم: "أتطلع لضم عدد من لاعبي لاماسيا في فترة الإعداد للموسم الجديد، حمزة عبد الكريم قد يكون خيارا مطروحا للتواجد مع الفريق".

