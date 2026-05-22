واصل سعر الذهب اليوم في مصر الانخفاض بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 22-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4540 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5837 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6810 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7782 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 54480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 242020 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 389100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% إلى نحو 4498 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.