بعد إهانته لنشطاء أسطول الصمود.. دعوات أوروبية لفرض عقوبات على بن غفير

كتب : وكالات

12:08 ص 23/05/2026

إيتمار بن غفير

أفاد موقع "بوليتيكو"، أن هناك دعوات داخل عدد من دول الاتحاد الأوروبي لبحث فرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وذلك على خلفية مقطع الفيديو الذي نشره وهو يهين نشطاء أسطول الصمود.

وأثار الفيديو الذي نشره بن غفير عبر منصة "إكس"، جدلا واسعا، إذ ظهر فيه نشطاء وهم في وضعية ركوع وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، بينما ظهر الوزير الإسرائيلي في المشهد وهو يسخر منهم قائلاً: "مرحبا بكم في إسرائيل، نحن أصحاب المكان"، وهو ما اعتبر تصرفا مهينا في عدة عواصم أوروبية.

وفي إيطاليا، أدانت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني المشاهد ووصفتها بأنها "غير مقبولة".

كما دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى إدراج ملف فرض العقوبات على بن غفير على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن مدريد ستدفع باتجاه تحرك أوروبي عاجل لتوسيع نطاق العقوبات.

وشددت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد على أن الفيديو يعكس ضرورة فرض إجراءات عقابية ضد ما وصفته بالوزراء المتطرفين.

وفي بولندا، دعا وزير الخارجية رادوسواف سيكورسكي إلى حظر دخول بن غفير إلى بلاده.

وفي سياق متصل، وقّع 29 نائباً في البرلمان الأوروبي رسالة تطالب بفرض عقوبات رسمية على الوزير الإسرائيلي، معتبرين أن ما جرى يعكس "سلوكاً حقيراً" ضمن سياق سياسي أوسع مرتبط بالأوضاع في غزة.

إيتمار بن غفير غزة أسطول الصمود البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي

