أمطار قد تمتد للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب : محمد نصار

09:00 ص 22/05/2026

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم الجمعة 22 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء المعتدلة في ساعات الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية.

توقعات حالة الطقس اليوم

أوضحت الهيئة أن الطقس يكون مائلًا للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليصبح الطقس معتدلًا إلى مائل للبرودة.

وأضافت التوقعات وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما أشارت إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، قد تمتد أحيانًا إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى، وعلى فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة إلى نشاط للرياح تتراوح سرعته بين 30 و40 كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.


