واصل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لقاءاته المهنية خلال زيارته الحالية إلى مدينة نيويورك الأمريكية، بعقد اجتماع مع قيادات مؤسسة Skift الدولية، المتخصصة في أبحاث واتجاهات صناعة السفر والسياحة وتحليل الأسواق السياحية العالمية.

"تطوير الترويج السياحي"

بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات البحوث التسويقية والاستشارات الاستراتيجية، إلى جانب إعداد الدراسات الخاصة بالأسواق المستهدفة، بما يسهم في تطوير آليات الترويج للمقصد السياحي المصري.

وأكد وزير السياحة والآثار حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في تحليل الأسواق السياحية وسلوك وأنماط المسافرين، لدعم خطط التسويق السياحي الحديثة وزيادة الحركة الوافدة إلى مصر.

"السوق الأمريكي"

كما ناقش الجانبان تطوير آليات التواصل مع شركاء المهنة والسائحين المحتملين بالأسواق الكبرى، خاصة السوق الأمريكي، مع التركيز على صياغة رسائل ترويجية أكثر تأثيرًا تتناسب مع اهتمامات كل سوق وأنماط السفر المختلفة.

وتناول الاجتماع اختيار المنصات الرقمية والإعلامية الأنسب للوصول الفعال إلى الشرائح المستهدفة، بما يدعم استراتيجية الوزارة في الترويج السياحي خلال المرحلة المقبلة.

"تحليلات ودراسات"

شهد اللقاء أيضًا بحث التعاون في مجال تحليل وتقييم الأسواق السياحية الرئيسية وقياس اتجاهات الرأي العام، وفق مؤشرات ومعايير متخصصة، لتحديد الأسواق ذات الأولوية والفرص التسويقية الأكثر تأثيرًا.

كما تم استعراض أهمية توفير تحليلات وبيانات دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار، في إطار استعدادات الوزارة لإطلاق حملات ترويجية جديدة تتماشى مع استراتيجيتها المستقبلية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

حضر اللقاء الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعدد من مسؤولي وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.