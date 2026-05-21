استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، الدكتور بارت دي جروف سفير بلجيكا لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، إذ بحث الجانبان زيادة عدد الرحلات الجوية والشحن الجوى بين مصر وبلجيكا بما يسهم في دعم حركة السفر بين البلدين ويفتح آفاقا لشراكات مستقبلية.

جاء ذلك في إطار توجه وزارة الطيران المدني نحو توسيع آفاق التعاون الدولي ودعم الشراكات الثنائية مع مختلف دول العالم.

تأكيد على قوة العلاقات المصرية البلجيكية وتوسيع الربط الجوي

أكد "الحفني" على عمق العلاقات المصرية البلجيكية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع الدول الأوروبية، والتوسع فى شبكة الربط الجوى بما يسهم في دعم الحركة السياحية والتجارية، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي لمصر كمركز إقليمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية والفنية والشحن الجوى .

خطط لتطوير قطاع الطيران وجذب الاستثمارات

استعرض وزير الطيران المدني، جهود الدولة في تطوير قطاع الطيران، من خلال التوسع في مشروعات رفع كفاءة التشغيل والخدمات وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب التوجه نحو جذب مزيد من الإستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات.

وأشار سامح الحفني، إلى أن مطار الغردقة الدولي يمثل باكورة برنامج الطروحات الحكومية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب التوسع فى مشروعات التطوير و البنية التحتية ، وفي مقدمتها مشروع مبنى الركاب رقم (4) بـ مطار القاهرة الدولي.

إشادة بلجيكية بتطور قطاع الطيران في مصر

أشاد الدكتور بارت دي جروف، من جانبه، بما يشهده قطاع الطيران المدني المصري من تطور ملحوظ، مؤكدًا إهتمام بلاده بالمشاركة في الفرص الإستثمارية بقطاع الطيران المصري، بما يعكس الثقة في إمكاناته وفرص نموه الواعدة.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء، حرصهما على مواصلة التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة بما يدعم مسارات العمل المشترك في مجال النقل الجوي.

اقرأ أيضًا:

وزير الطيران: طرح 11 مطارًا للشراكة مع القطاع الخاص

وزير الطيران يبحث مع سفير السنغال تعزيز التعاون والربط الجوي

"مستعدون لأي طارئ".. وزير الطيران: جاهزية تشغيلية كاملة لموسم الحج 2026